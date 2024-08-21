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Россия в июне сократила закупки вина в ЕС до минимума с 2010 года - РИА Новости, 21.08.2024
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05:22 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/vino-1967455520.html
Россия в июне сократила закупки вина в ЕС до минимума с 2010 года
Россия в июне сократила закупки вина в ЕС до минимума с 2010 года - РИА Новости, 21.08.2024
Россия в июне сократила закупки вина в ЕС до минимума с 2010 года
Россия в июне закупила в Евросоюзе лишь 6,3 тысячи тонн вина, что стало минимумом с 2010 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T05:22
2024-08-21T05:22
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Россия в июне закупила в Евросоюзе лишь 6,3 тысячи тонн вина, что стало минимумом с 2010 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Поставки этого европейского товара сокращаются уже третий месяц подряд. В июне они уменьшились еще на четверть по сравнению с маем — до 6,3 тысячи тонн. Это стало минимальным объемом с января 2010 года, когда в Россию ввезли лишь 5 тысяч тонн вина из ЕС. Сильнее всего экспорт рухнул у Франции – в девять раз, до 12 тонн. Для Франции это минимальный уровень поставок с февраля 1996 года (тогда продажи составили лишь 10 тонн вина), при этом в марте 2022 года поставок вообще не было. В 2,5 раза упали продажи Литвы – до 474,5 тонны, в 2,1 раза поставки уменьшила Латвия – до 636 тонн. Португалия и Чехия сократили экспорт примерно на 40% - до 710 и 60 тонн соответственно, Польша – на треть, до 952 тонн, а Германия – на 20%, до 417 тонн. Единственными крупными поставщиками на российский рынок, нарастившими экспорт в июне, стали Италия, которая увеличила продажи в Россию на 1% - до 2,6 тысячи тонн, а также Испания, откуда было ввезено 284 тонны вина против 253 тонн месяцем ранее. Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. А в начале августа этого года правительство повысило пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.
https://ria.ru/20240717/vino-1960154159.html
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россия, франция, литва, евростат, евросоюз, в мире
Россия, Франция, Литва, Евростат, Евросоюз, В мире
Россия в июне сократила закупки вина в ЕС до минимума с 2010 года

Евростат: Россия в июне закупила в ЕС лишь 6,3 тысячи тонн вина

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Продажа вина. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Россия в июне закупила в Евросоюзе лишь 6,3 тысячи тонн вина, что стало минимумом с 2010 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Поставки этого европейского товара сокращаются уже третий месяц подряд. В июне они уменьшились еще на четверть по сравнению с маем — до 6,3 тысячи тонн. Это стало минимальным объемом с января 2010 года, когда в Россию ввезли лишь 5 тысяч тонн вина из ЕС.
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Сильнее всего экспорт рухнул у Франции – в девять раз, до 12 тонн. Для Франции это минимальный уровень поставок с февраля 1996 года (тогда продажи составили лишь 10 тонн вина), при этом в марте 2022 года поставок вообще не было.
В 2,5 раза упали продажи Литвы – до 474,5 тонны, в 2,1 раза поставки уменьшила Латвия – до 636 тонн. Португалия и Чехия сократили экспорт примерно на 40% - до 710 и 60 тонн соответственно, Польша – на треть, до 952 тонн, а Германия – на 20%, до 417 тонн.
Единственными крупными поставщиками на российский рынок, нарастившими экспорт в июне, стали Италия, которая увеличила продажи в Россию на 1% - до 2,6 тысячи тонн, а также Испания, откуда было ввезено 284 тонны вина против 253 тонн месяцем ранее.
Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. А в начале августа этого года правительство повысило пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.
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