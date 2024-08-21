https://ria.ru/20240821/vertolet-1967637531.html

Число пассажиров на борту вертолета Раиси превысило регламент, сообщили СМИ

Число пассажиров на борту вертолета Раиси превысило регламент, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.08.2024

Число пассажиров на борту вертолета Раиси превысило регламент, сообщили СМИ

Вертолет бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси в день крушения перевозил на два пассажира больше установленного регламента, передает в среду иранское... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T18:45

2024-08-21T18:45

2024-08-21T22:11

иран

в мире

азербайджан

ибрахим раиси

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БЕЙРУТ, 21 авг - РИА Новости. Вертолет бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси в день крушения перевозил на два пассажира больше установленного регламента, передает в среду иранское агентство Fars со ссылкой на источник в органах госбезопасности страны."По результатам расследования выявлено, что на борту вертолета в котором находился президент Раиси, было на два человека больше установленного протокола безопасности, из-за лишней массы вертолету не хватило тяги , чтобы пилот смог настроится на нужную высоту",- пишет агентство.Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла.

https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html

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иран, в мире, азербайджан, ибрахим раиси