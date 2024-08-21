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Число пассажиров на борту вертолета Раиси превысило регламент, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.08.2024
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18:45 21.08.2024 (обновлено: 22:11 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/vertolet-1967637531.html
Число пассажиров на борту вертолета Раиси превысило регламент, сообщили СМИ
Число пассажиров на борту вертолета Раиси превысило регламент, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.08.2024
Число пассажиров на борту вертолета Раиси превысило регламент, сообщили СМИ
Вертолет бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси в день крушения перевозил на два пассажира больше установленного регламента, передает в среду иранское... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T18:45
2024-08-21T22:11
иран
в мире
азербайджан
ибрахим раиси
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БЕЙРУТ, 21 авг - РИА Новости. Вертолет бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси в день крушения перевозил на два пассажира больше установленного регламента, передает в среду иранское агентство Fars со ссылкой на источник в органах госбезопасности страны."По результатам расследования выявлено, что на борту вертолета в котором находился президент Раиси, было на два человека больше установленного протокола безопасности, из-за лишней массы вертолету не хватило тяги , чтобы пилот смог настроится на нужную высоту",- пишет агентство.Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла.
https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html
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иран, в мире, азербайджан, ибрахим раиси
Иран, В мире, Азербайджан, Ибрахим Раиси
Число пассажиров на борту вертолета Раиси превысило регламент, сообщили СМИ

Fars: на борту вертолета Раиси было на 2 человека больше регламента

© Фото : Tasnim NewsПоисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Tasnim News
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 21 авг - РИА Новости. Вертолет бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси в день крушения перевозил на два пассажира больше установленного регламента, передает в среду иранское агентство Fars со ссылкой на источник в органах госбезопасности страны.
"По результатам расследования выявлено, что на борту вертолета в котором находился президент Раиси, было на два человека больше установленного протокола безопасности, из-за лишней массы вертолету не хватило тяги , чтобы пилот смог настроится на нужную высоту",- пишет агентство.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла.
Кандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси во время предвыборного митинга в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
Биография Ибрахима Раиси
19 июня 2021, 15:48
 
ИранВ миреАзербайджанИбрахим Раиси
 
 
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