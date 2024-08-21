https://ria.ru/20240821/vertolet-1967560803.html

Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области с помощью нового тепловизора

Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области с помощью нового тепловизора - РИА Новости, 21.08.2024

Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области с помощью нового тепловизора

Российский вертолёт Ми-28НМ ночью с применением нового тепловизора нанёс удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в Курском приграничье, сообщили в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:52

2024-08-21T14:52

2024-08-21T14:52

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

ми-28нм

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-28НМ ночью с применением нового тепловизора нанёс удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в Курском приграничье, сообщили в Минобороны России. "Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в ночное время суток нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника. В Минобороны рассказали, что полет выполнялся с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который позволяет максимально эффективно поражать заданные цели как днем, так и ночью. "После применения авиационных средств поражения экипажи благополучно вернулись на площадку вылета. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены", - подчеркнули в ведомстве. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967552382.html

https://ria.ru/20240820/minoborony-1967333139.html

https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967553459.html

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курская область

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россия, курская область, вооруженные силы украины, ми-28нм, министерство обороны рф (минобороны рф)