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Экипаж Ми-35М уничтожил позиции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
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05:07 21.08.2024 (обновлено: 09:37 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/vertolet-1967454368.html
Экипаж Ми-35М уничтожил позиции ВСУ в Курской области
Экипаж Ми-35М уничтожил позиции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
Экипаж Ми-35М уничтожил позиции ВСУ в Курской области
Вертолет Ми-35М ракетным ударом уничтожил военнослужащих и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T05:07
2024-08-21T09:37
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
ми-35м
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Вертолет Ми-35М ракетным ударом уничтожил военнослужащих и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по ранее вскрытым позициям противника", — говорится в сообщении. После нанесения удара экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. "По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены", — добавили в оборонном ведомстве.По данным на 20 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967382755.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-35м, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-35М, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Экипаж Ми-35М уничтожил позиции ВСУ в Курской области

Минобороны: вертолет Ми-35М уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Вертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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Вертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Вертолет Ми-35М ракетным ударом уничтожил военнослужащих и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по ранее вскрытым позициям противника", — говорится в сообщении.
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После нанесения удара экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.
"По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены", — добавили в оборонном ведомстве.
По данным на 20 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМи-35МВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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