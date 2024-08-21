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Экипаж Ми-35М уничтожил позиции ВСУ в Курской области

Экипаж Ми-35М уничтожил позиции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024

Экипаж Ми-35М уничтожил позиции ВСУ в Курской области

Вертолет Ми-35М ракетным ударом уничтожил военнослужащих и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T05:07

2024-08-21T05:07

2024-08-21T09:37

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Вертолет Ми-35М ракетным ударом уничтожил военнослужащих и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по ранее вскрытым позициям противника", — говорится в сообщении. После нанесения удара экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. "По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены", — добавили в оборонном ведомстве.По данным на 20 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240820/ukraina-1967382755.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-35м, вооруженные силы рф, безопасность