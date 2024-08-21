https://ria.ru/20240821/ukraine-1967652208.html

Киев заявил о необходимости увеличения внешнего финансирования

Киев заявил о необходимости увеличения внешнего финансирования - РИА Новости, 21.08.2024

Киев заявил о необходимости увеличения внешнего финансирования

Украина нуждается в увеличении на 12-15 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2025 году из-за продолжающегося конфликта, сообщила в среду заместитель... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T20:18

2024-08-21T20:18

2024-08-21T20:20

украина

сша

киев

александр устинов

владимир зеленский

g7

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Украина нуждается в увеличении на 12-15 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2025 году из-за продолжающегося конфликта, сообщила в среду заместитель министра финансов Ольга Зыкова. "На 2025 год потребность во внешнем финансировании оценивается на уровне 22,7 миллиарда долларов. Исходя из пересмотра предположений, на которых базируется прогноз на следующий год, потребность во внешнем финансировании увеличится на 12-15 миллиардов долларов. Активность боевых действий и риски продолжительности войны, а также систематический рост расходов сектора безопасности и обороны, являются ключевыми факторами, влияющими на рост финансовых потребностей", - приводит слова Зыковой пресс-служба ведомства. По ее словам, Украина в 2024 году получила порядка 24,7 миллиарда долларов внешней помощи, до конца года рассчитывает привлечь еще около 13,5 миллиарда долларов. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

https://ria.ru/20240821/vsu-1967651069.html

украина

сша

киев

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украина, сша, киев, александр устинов, владимир зеленский, g7, в мире