https://ria.ru/20240821/ukraina-1967668934.html

"Достигли точки". В США заговорили об отчаянии Украины из-за краха ВСУ

"Достигли точки". В США заговорили об отчаянии Украины из-за краха ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024

"Достигли точки". В США заговорили об отчаянии Украины из-за краха ВСУ

Украина в отчаянии из-за обвала линии обороны в Донбассе, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T22:23

2024-08-21T22:23

2024-08-21T22:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

ирина верещук

вооруженные силы украины

скотт риттер

донбасс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002396_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53ec6577a4a9f48bfffe3d4e7c217882.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украина в отчаянии из-за обвала линии обороны в Донбассе, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Украинские войска достигли точки краха. Это означает, что оборона прорвана, а за ней ничего нет. Говорят, что Киев прикажет оставшимся силам в Донбассе сражаться насмерть, чтобы задержать Россию, пока Украина будет пытаться восстановить оборонительную линию <…>, а затем оставит эти силы умирать, <…> это акт отчаяния", — отметил он.По словам эксперта, российская армия сохранила темпы продвижения, и она находится на пороге крупной победы в Донбассе. При этом ВСУ несут тяжелые потери из-за атаки на Курскую область, пояснил отставной разведчик."Мы смотрим на стратегическую победу России, мы видим Украину, у которой больше нет вариантов, потому что они бросили свои стратегические резервы на это авантюру в Курской области, которая провалилась", — резюмировал Риттер.В среду Минобороны сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.В воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.По данным Минобороны от воскресенья, российские войска освободили село Свиридоновка в ДНР. Свиридоновка — небольшое село к северо-западу от освобожденного 12 августа Лисичного. Расположено на южном берегу реки Казенный Торец, вдоль которой российские войска теперь могут двигаться дальше на запад, к Красноармейску (Покровску).

https://ria.ru/20240821/naemniki-1967645074.html

https://ria.ru/20240821/zelenskiy-1967566390.html

https://ria.ru/20240821/vsu-1967586033.html

украина

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донецкая народная республика, ирина верещук, вооруженные силы украины, скотт риттер, донбасс