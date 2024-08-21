"Достигли точки". В США заговорили об отчаянии Украины из-за краха ВСУ
Риттер: Украина в отчаянии из-за прорыва фронта в Донбассе
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украина в отчаянии из-за обвала линии обороны в Донбассе, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Украинские войска достигли точки краха. Это означает, что оборона прорвана, а за ней ничего нет. Говорят, что Киев прикажет оставшимся силам в Донбассе сражаться насмерть, чтобы задержать Россию, пока Украина будет пытаться восстановить оборонительную линию <…>, а затем оставит эти силы умирать, <…> это акт отчаяния", — отметил он.
По словам эксперта, российская армия сохранила темпы продвижения, и она находится на пороге крупной победы в Донбассе. При этом ВСУ несут тяжелые потери из-за атаки на Курскую область, пояснил отставной разведчик.
"Мы смотрим на стратегическую победу России, мы видим Украину, у которой больше нет вариантов, потому что они бросили свои стратегические резервы на это авантюру в Курской области, которая провалилась", — резюмировал Риттер.
В среду Минобороны сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.
В США заявили о готовности Зеленского к побегу
Вчера, 15:03
В воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.
По данным Минобороны от воскресенья, российские войска освободили село Свиридоновка в ДНР. Свиридоновка — небольшое село к северо-западу от освобожденного 12 августа Лисичного. Расположено на южном берегу реки Казенный Торец, вдоль которой российские войска теперь могут двигаться дальше на запад, к Красноармейску (Покровску).