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"Достигли точки". В США заговорили об отчаянии Украины из-за краха ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:23 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967668934.html
"Достигли точки". В США заговорили об отчаянии Украины из-за краха ВСУ
"Достигли точки". В США заговорили об отчаянии Украины из-за краха ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
"Достигли точки". В США заговорили об отчаянии Украины из-за краха ВСУ
Украина в отчаянии из-за обвала линии обороны в Донбассе, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T22:23
2024-08-21T22:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
ирина верещук
вооруженные силы украины
скотт риттер
донбасс
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украина в отчаянии из-за обвала линии обороны в Донбассе, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Украинские войска достигли точки краха. Это означает, что оборона прорвана, а за ней ничего нет. Говорят, что Киев прикажет оставшимся силам в Донбассе сражаться насмерть, чтобы задержать Россию, пока Украина будет пытаться восстановить оборонительную линию &lt;…&gt;, а затем оставит эти силы умирать, &lt;…&gt; это акт отчаяния", — отметил он.По словам эксперта, российская армия сохранила темпы продвижения, и она находится на пороге крупной победы в Донбассе. При этом ВСУ несут тяжелые потери из-за атаки на Курскую область, пояснил отставной разведчик."Мы смотрим на стратегическую победу России, мы видим Украину, у которой больше нет вариантов, потому что они бросили свои стратегические резервы на это авантюру в Курской области, которая провалилась", — резюмировал Риттер.В среду Минобороны сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.В воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.По данным Минобороны от воскресенья, российские войска освободили село Свиридоновка в ДНР. Свиридоновка — небольшое село к северо-западу от освобожденного 12 августа Лисичного. Расположено на южном берегу реки Казенный Торец, вдоль которой российские войска теперь могут двигаться дальше на запад, к Красноармейску (Покровску).
https://ria.ru/20240821/naemniki-1967645074.html
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украина
донецкая народная республика
донбасс
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в мире, украина, донецкая народная республика, ирина верещук, вооруженные силы украины, скотт риттер, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Ирина Верещук, Вооруженные силы Украины, Скотт Риттер, Донбасс
"Достигли точки". В США заговорили об отчаянии Украины из-за краха ВСУ

Риттер: Украина в отчаянии из-за прорыва фронта в Донбассе

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украина в отчаянии из-за обвала линии обороны в Донбассе, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Украинские войска достигли точки краха. Это означает, что оборона прорвана, а за ней ничего нет. Говорят, что Киев прикажет оставшимся силам в Донбассе сражаться насмерть, чтобы задержать Россию, пока Украина будет пытаться восстановить оборонительную линию <…>, а затем оставит эти силы умирать, <…> это акт отчаяния", — отметил он.
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По словам эксперта, российская армия сохранила темпы продвижения, и она находится на пороге крупной победы в Донбассе. При этом ВСУ несут тяжелые потери из-за атаки на Курскую область, пояснил отставной разведчик.
"Мы смотрим на стратегическую победу России, мы видим Украину, у которой больше нет вариантов, потому что они бросили свои стратегические резервы на это авантюру в Курской области, которая провалилась", — резюмировал Риттер.
В среду Минобороны сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.
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По данным Минобороны от воскресенья, российские войска освободили село Свиридоновка в ДНР. Свиридоновка — небольшое село к северо-западу от освобожденного 12 августа Лисичного. Расположено на южном берегу реки Казенный Торец, вдоль которой российские войска теперь могут двигаться дальше на запад, к Красноармейску (Покровску).
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИрина ВерещукВооруженные силы УкраиныСкотт РиттерДонбасс
 
 
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