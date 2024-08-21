"Под удар": Киев потерял потенциального союзника из-за военной провокации
Al Jazeera: Украина должна извиниться перед Мали из-за военной провокации
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Киев должен извиниться перед Мали из-за поддержки боевиков, воюющих с официальными властями страны, пишет политический обозреватель Al Jazeera Тафи Мхака.
В начале августа стало известно о том, что западноафриканская страна разорвала дипломатические отношения с Украиной. По данным AFP, решение о разрыве отношений с постсоветской республикой связано с поддержкой Киевом террористов в Мали.
"Либо она научится уважать суверенитет всех стран, извинится перед Мали и возьмет на себя обязательство относиться ко всем дружественным государствам как к равным и уважаемым, либо продолжит действовать вне рамок международного права и смирится с тем, что большая часть мира будет воспринимать ее как еще одно воинственное западное государство, которому нельзя доверять", — говорится в публикации.
Как отмечается в материале, Украина хоть и пытается наладить отношения со странами Африки, но, по мнению автора статьи, она не сможет заручиться их поддержкой, ставя под удар безопасность и территориальную целостность других государств.
В конце июля группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вместе с малийскими военными вела ожесточенные бои с боевиками в районе города Тинзаутин и понесла потери, включая командира штурмового отряда. При этом, как сообщало сенегальское издание Senenews, власти Мали и Мавритании расследуют факты подготовки террористов на мавританской территории украинскими инструкторами. Кроме того, по данным газеты Monde, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA обучались на территории Украины.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, а Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.
Соседи Мали также выражают недовольство вмешательством Киева в дела Западной Африки. Так, МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо, в свою очередь, призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.
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