Боррель высказался о снятии запрета на применение ВСУ западного оружия
Боррель привел аргумент для снятия запрета на удары ВСУ западным оружием по РФ
© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что снятие запрета на удары Киева западным оружием по российской территории якобы может "способствовать миротворческим усилиям", а также обещал обсудить на следующей неделе с главами МИД и минобороны Евросоюза наращивание поддержки Украины на фоне нападения ВСУ на Курскую область.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нападение ВСУ на Курскую область России происходит при всеобъемлющей поддержке Запада, санкционировавшего эти действия.
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"Снятие ограничений на использование возможностей против российских военных, участвующих в агрессии против Украины в соответствии с международным правом, может иметь несколько важных последствий: укрепить самооборону Украины… спасти жизни и сократить разрушения на Украине, способствовать продвижению миротворческих усилий", - написал Боррель в сети X.
Он добавил, что ЕС полностью поддерживает Украину в противостоянии с Россией". "Я жду встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и обсуждение с министрами иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе продвижения вперед нашей поддержки Украины", - добавил глава евродипломатии.
Ожидается, что неформальные встречи глав МИД и минобороны стран ЕС пройдут 29-30 августа.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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