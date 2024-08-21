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Боррель высказался о снятии запрета на применение ВСУ западного оружия - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 21.08.2024 (обновлено: 18:21 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967629256.html
Боррель высказался о снятии запрета на применение ВСУ западного оружия
Боррель высказался о снятии запрета на применение ВСУ западного оружия - РИА Новости, 21.08.2024
Боррель высказался о снятии запрета на применение ВСУ западного оружия
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что снятие запрета на удары Киева западным оружием по российской территории якобы может "способствовать миротворческим РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T18:01
2024-08-21T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
киев
курская область
вооруженные силы украины
евросоюз
владимир путин
россия
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БРЮССЕЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что снятие запрета на удары Киева западным оружием по российской территории якобы может "способствовать миротворческим усилиям", а также обещал обсудить на следующей неделе с главами МИД и минобороны Евросоюза наращивание поддержки Украины на фоне нападения ВСУ на Курскую область.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нападение ВСУ на Курскую область России происходит при всеобъемлющей поддержке Запада, санкционировавшего эти действия."Снятие ограничений на использование возможностей против российских военных, участвующих в агрессии против Украины в соответствии с международным правом, может иметь несколько важных последствий: укрепить самооборону Украины… спасти жизни и сократить разрушения на Украине, способствовать продвижению миротворческих усилий", - написал Боррель в сети X.Он добавил, что ЕС полностью поддерживает Украину в противостоянии с Россией". "Я жду встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и обсуждение с министрами иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе продвижения вперед нашей поддержки Украины", - добавил глава евродипломатии.Ожидается, что неформальные встречи глав МИД и минобороны стран ЕС пройдут 29-30 августа.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
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в мире, киев, курская область, вооруженные силы украины, евросоюз, владимир путин, россия, украина, жозеп боррель, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Курская область, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Владимир Путин, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Мария Захарова
Боррель высказался о снятии запрета на применение ВСУ западного оружия

Боррель привел аргумент для снятия запрета на удары ВСУ западным оружием по РФ

© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что снятие запрета на удары Киева западным оружием по российской территории якобы может "способствовать миротворческим усилиям", а также обещал обсудить на следующей неделе с главами МИД и минобороны Евросоюза наращивание поддержки Украины на фоне нападения ВСУ на Курскую область.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нападение ВСУ на Курскую область России происходит при всеобъемлющей поддержке Запада, санкционировавшего эти действия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
"Снятие ограничений на использование возможностей против российских военных, участвующих в агрессии против Украины в соответствии с международным правом, может иметь несколько важных последствий: укрепить самооборону Украины… спасти жизни и сократить разрушения на Украине, способствовать продвижению миротворческих усилий", - написал Боррель в сети X.
Он добавил, что ЕС полностью поддерживает Украину в противостоянии с Россией". "Я жду встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и обсуждение с министрами иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе продвижения вперед нашей поддержки Украины", - добавил глава евродипломатии.
Ожидается, что неформальные встречи глав МИД и минобороны стран ЕС пройдут 29-30 августа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Украина добилась своего
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКурская областьВооруженные силы УкраиныЕвросоюзВладимир ПутинРоссияУкраинаЖозеп БоррельМария Захарова
 
 
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