https://ria.ru/20240821/ukraina-1967591991.html

"На грани". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе

"На грани". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе - РИА Новости, 21.08.2024

"На грани". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе

Украина может лишиться всех территорий в Донбассе, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:17

2024-08-21T16:17

2024-08-21T16:19

в мире

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чей боуз

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украина может лишиться всех территорий в Донбассе, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украина находится на грани потери всего Донбасса", — написал он.Так Боуз отреагировал на публикацию в Х бывшего офицера Вооруженных сил Швеции, который предположил, что вскоре российские войска возьмут Торецк.Накануне Минобороны сообщило об освобождении поселка Новгородское в Донецкой Народной Республике.Новгородское — населенный пункт Торецкого (до 2016 года — Дзержинского) района, в 2021 году был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации. Освобождение поселка позволяет российским войскам развивать наступление на север — в сторону Торецка. Здесь расположен мощный укрепрайон ВСУ, откуда с 2014 года ведутся обстрелы Горловки. Именно здесь украинская армия укрепилась прочнее всего — на этом участке фронт оставался неподвижным практически с самого начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240806/dnr-1964431493.html

https://ria.ru/20240819/vsu-1967014961.html

донбасс

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