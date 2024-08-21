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"На грани". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе - РИА Новости, 21.08.2024
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16:17 21.08.2024 (обновлено: 16:19 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967591991.html
"На грани". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
"На грани". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе - РИА Новости, 21.08.2024
"На грани". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
Украина может лишиться всех территорий в Донбассе, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:17
2024-08-21T16:19
в мире
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торецк
украина
чей боуз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украина может лишиться всех территорий в Донбассе, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украина находится на грани потери всего Донбасса", — написал он.Так Боуз отреагировал на публикацию в Х бывшего офицера Вооруженных сил Швеции, который предположил, что вскоре российские войска возьмут Торецк.Накануне Минобороны сообщило об освобождении поселка Новгородское в Донецкой Народной Республике.Новгородское — населенный пункт Торецкого (до 2016 года — Дзержинского) района, в 2021 году был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации. Освобождение поселка позволяет российским войскам развивать наступление на север — в сторону Торецка. Здесь расположен мощный укрепрайон ВСУ, откуда с 2014 года ведутся обстрелы Горловки. Именно здесь украинская армия укрепилась прочнее всего — на этом участке фронт оставался неподвижным практически с самого начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240806/dnr-1964431493.html
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в мире, донбасс, торецк, украина, чей боуз, вооруженные силы украины
В мире, Донбасс, Торецк, Украина, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины
"На грани". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе

Журналист Боуз: Украина может полностью потерять Донбасс

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украина может лишиться всех территорий в Донбассе, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Украина находится на грани потери всего Донбасса", — написал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Российские войска начали зажимать Торецк в клещи, сообщили в ДНР
6 августа, 15:12
Так Боуз отреагировал на публикацию в Х бывшего офицера Вооруженных сил Швеции, который предположил, что вскоре российские войска возьмут Торецк.
Накануне Минобороны сообщило об освобождении поселка Новгородское в Донецкой Народной Республике.
Новгородское — населенный пункт Торецкого (до 2016 года — Дзержинского) района, в 2021 году был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации. Освобождение поселка позволяет российским войскам развивать наступление на север — в сторону Торецка. Здесь расположен мощный укрепрайон ВСУ, откуда с 2014 года ведутся обстрелы Горловки. Именно здесь украинская армия укрепилась прочнее всего — на этом участке фронт оставался неподвижным практически с самого начала специальной военной операции.
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В миреДонбассТорецкУкраинаЧей БоузВооруженные силы Украины
 
 
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