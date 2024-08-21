"На грани". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
Журналист Боуз: Украина может полностью потерять Донбасс
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украина может лишиться всех территорий в Донбассе, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Украина находится на грани потери всего Донбасса", — написал он.
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Так Боуз отреагировал на публикацию в Х бывшего офицера Вооруженных сил Швеции, который предположил, что вскоре российские войска возьмут Торецк.
Накануне Минобороны сообщило об освобождении поселка Новгородское в Донецкой Народной Республике.
Новгородское — населенный пункт Торецкого (до 2016 года — Дзержинского) района, в 2021 году был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации. Освобождение поселка позволяет российским войскам развивать наступление на север — в сторону Торецка. Здесь расположен мощный укрепрайон ВСУ, откуда с 2014 года ведутся обстрелы Горловки. Именно здесь украинская армия укрепилась прочнее всего — на этом участке фронт оставался неподвижным практически с самого начала специальной военной операции.
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