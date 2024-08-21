На Украине оценили потери металлургической промышленности
Металлургическая промышленность Украины безвозвратно потеряла 40% мощностей
Пожар на горно-металлургическом предприятии Украины "АрселорМиттал Кривой Рог". Кадр видео очевидца
Пожар на горно-металлургическом предприятии Украины "АрселорМиттал Кривой Рог". Кадр видео очевидца
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Металлургическая промышленность Украины безвозвратно потеряла 40% мощностей, а порядка 40% добывающих предприятий прекратили свою работу, говорится в письме Ассоциации добывающих предприятий страны к премьер-министру Денису Шмыгалю.
«
"Добытчики и промышленники полезных ископаемых понесли едва ли не самые большие потери с начала боевых действий... Около 40% добывающих предприятий прекратили свою работу в результате боевых действий. Металлургическая промышленность вообще безвозвратно потеряла минимум 40% мощностей", - приводит текст письма агентство РБК-Украина.
В ассоциации отмечают, что возможное повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки будет иметь крайне негативные последствия для добывающей промышленности и в целом для обороноспособности Украины. Поэтому вместо очередного повышения тарифов, компания "Украинские железные дороги" должна принять "неотложные меры по сокращению и оптимизации расходов", считают в ассоциации добывающих предприятий Украины.