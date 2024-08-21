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На Украине оценили потери металлургической промышленности - РИА Новости, 21.08.2024
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16:12 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967589829.html
На Украине оценили потери металлургической промышленности
На Украине оценили потери металлургической промышленности - РИА Новости, 21.08.2024
На Украине оценили потери металлургической промышленности
Металлургическая промышленность Украины безвозвратно потеряла 40% мощностей, а порядка 40% добывающих предприятий прекратили свою работу, говорится в письме... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:12
2024-08-21T16:12
специальная военная операция на украине
экономика
украина
денис шмыгаль
украинская железная дорога
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Металлургическая промышленность Украины безвозвратно потеряла 40% мощностей, а порядка 40% добывающих предприятий прекратили свою работу, говорится в письме Ассоциации добывающих предприятий страны к премьер-министру Денису Шмыгалю. "Добытчики и промышленники полезных ископаемых понесли едва ли не самые большие потери с начала боевых действий... Около 40% добывающих предприятий прекратили свою работу в результате боевых действий. Металлургическая промышленность вообще безвозвратно потеряла минимум 40% мощностей", - приводит текст письма агентство РБК-Украина. В ассоциации отмечают, что возможное повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки будет иметь крайне негативные последствия для добывающей промышленности и в целом для обороноспособности Украины. Поэтому вместо очередного повышения тарифов, компания "Украинские железные дороги" должна принять "неотложные меры по сокращению и оптимизации расходов", считают в ассоциации добывающих предприятий Украины.
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экономика, украина, денис шмыгаль, украинская железная дорога
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Денис Шмыгаль, Украинская железная дорога
На Украине оценили потери металлургической промышленности

Металлургическая промышленность Украины безвозвратно потеряла 40% мощностей

Пожар на горно-металлургическом предприятии Украины "АрселорМиттал Кривой Рог". Кадр видео очевидца
Пожар на горно-металлургическом предприятии Украины АрселорМиттал Кривой Рог. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Пожар на горно-металлургическом предприятии Украины "АрселорМиттал Кривой Рог". Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Металлургическая промышленность Украины безвозвратно потеряла 40% мощностей, а порядка 40% добывающих предприятий прекратили свою работу, говорится в письме Ассоциации добывающих предприятий страны к премьер-министру Денису Шмыгалю.
«
"Добытчики и промышленники полезных ископаемых понесли едва ли не самые большие потери с начала боевых действий... Около 40% добывающих предприятий прекратили свою работу в результате боевых действий. Металлургическая промышленность вообще безвозвратно потеряла минимум 40% мощностей", - приводит текст письма агентство РБК-Украина.
В ассоциации отмечают, что возможное повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки будет иметь крайне негативные последствия для добывающей промышленности и в целом для обороноспособности Украины. Поэтому вместо очередного повышения тарифов, компания "Украинские железные дороги" должна принять "неотложные меры по сокращению и оптимизации расходов", считают в ассоциации добывающих предприятий Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаДенис ШмыгальУкраинская железная дорога
 
 
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