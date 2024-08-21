https://ria.ru/20240821/ukraina-1967589829.html

На Украине оценили потери металлургической промышленности

На Украине оценили потери металлургической промышленности - РИА Новости, 21.08.2024

На Украине оценили потери металлургической промышленности

Металлургическая промышленность Украины безвозвратно потеряла 40% мощностей, а порядка 40% добывающих предприятий прекратили свою работу, говорится в письме... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:12

2024-08-21T16:12

2024-08-21T16:12

специальная военная операция на украине

экономика

украина

денис шмыгаль

украинская железная дорога

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Металлургическая промышленность Украины безвозвратно потеряла 40% мощностей, а порядка 40% добывающих предприятий прекратили свою работу, говорится в письме Ассоциации добывающих предприятий страны к премьер-министру Денису Шмыгалю. "Добытчики и промышленники полезных ископаемых понесли едва ли не самые большие потери с начала боевых действий... Около 40% добывающих предприятий прекратили свою работу в результате боевых действий. Металлургическая промышленность вообще безвозвратно потеряла минимум 40% мощностей", - приводит текст письма агентство РБК-Украина. В ассоциации отмечают, что возможное повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки будет иметь крайне негативные последствия для добывающей промышленности и в целом для обороноспособности Украины. Поэтому вместо очередного повышения тарифов, компания "Украинские железные дороги" должна принять "неотложные меры по сокращению и оптимизации расходов", считают в ассоциации добывающих предприятий Украины.

https://ria.ru/20240809/idnes-1965249737.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, денис шмыгаль, украинская железная дорога