https://ria.ru/20240821/ukraina-1967578417.html

Захарова прокомментировала установку памятной доски Дудаеву на Украине

Захарова прокомментировала установку памятной доски Дудаеву на Украине - РИА Новости, 21.08.2024

Захарова прокомментировала установку памятной доски Дудаеву на Украине

После открытия памятной доски бывшему лидеру террористов Джохару Дудаеву в Ивано-Франковске в украинских городах могут появиться скверы, названные в честь... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T15:36

2024-08-21T15:36

2024-08-21T15:51

россия

ивано-франковск

полтава

мария захарова

владимир зеленский

исламское государство*

аль-каида

происшествия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. После открытия памятной доски бывшему лидеру террористов Джохару Дудаеву в Ивано-Франковске в украинских городах могут появиться скверы, названные в честь других террористов и других террористических организаций, предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Тринадцатого августа в Ивано-Франковске вслед за Полтавой была открыта памятная доска в честь Джохара Дудаева, руки которого по локоть в крови в результате развязанного им вооружённого конфликта на территории Чечни, а затем террористической деятельности против гражданского населения России, включая женщин и детей", - сказала она в ходе брифинга. "Что дальше? Вот теперь есть на Украине доска в честь Джохара Дудаева, чего ждать после этого? Какого-нибудь сквера в украинском городе имени запрещённой ИГИЛ* ? Или кафе Аль-Каиды* не менее запрещённой или тупик Бен Ладена? Как следующая степень погружения уже под дно?" - добавила Захарова. Она отметила, что команда Владимира Зеленского лихорадочно ищет всё новых кровавых героев, чтобы включить их в свой пантеон безжалостных убийц, пояснив, что критерий подбора один - ненависть к России, русским, российской истории и культуре, а также к нашим победам. "В этих целях режим укробандеровцев готов увековечить не просто бандитов, а террористов, тем самым и подтвердив свою собственную террористическую сущность", - заключила Захарова.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20231031/zakharova-1906425547.html

россия

ивано-франковск

полтава

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россия, ивано-франковск, полтава, мария захарова, владимир зеленский, исламское государство*, аль-каида, происшествия, украина