https://ria.ru/20240821/ukraina-1967578417.html
Захарова прокомментировала установку памятной доски Дудаеву на Украине
Захарова прокомментировала установку памятной доски Дудаеву на Украине - РИА Новости, 21.08.2024
Захарова прокомментировала установку памятной доски Дудаеву на Украине
После открытия памятной доски бывшему лидеру террористов Джохару Дудаеву в Ивано-Франковске в украинских городах могут появиться скверы, названные в честь... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:36
2024-08-21T15:36
2024-08-21T15:51
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исламское государство*
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. После открытия памятной доски бывшему лидеру террористов Джохару Дудаеву в Ивано-Франковске в украинских городах могут появиться скверы, названные в честь других террористов и других террористических организаций, предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Тринадцатого августа в Ивано-Франковске вслед за Полтавой была открыта памятная доска в честь Джохара Дудаева, руки которого по локоть в крови в результате развязанного им вооружённого конфликта на территории Чечни, а затем террористической деятельности против гражданского населения России, включая женщин и детей", - сказала она в ходе брифинга. "Что дальше? Вот теперь есть на Украине доска в честь Джохара Дудаева, чего ждать после этого? Какого-нибудь сквера в украинском городе имени запрещённой ИГИЛ* ? Или кафе Аль-Каиды* не менее запрещённой или тупик Бен Ладена? Как следующая степень погружения уже под дно?" - добавила Захарова. Она отметила, что команда Владимира Зеленского лихорадочно ищет всё новых кровавых героев, чтобы включить их в свой пантеон безжалостных убийц, пояснив, что критерий подбора один - ненависть к России, русским, российской истории и культуре, а также к нашим победам. "В этих целях режим укробандеровцев готов увековечить не просто бандитов, а террористов, тем самым и подтвердив свою собственную террористическую сущность", - заключила Захарова.* Террористическая организация, запрещенная в России
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россия, ивано-франковск, полтава, мария захарова, владимир зеленский, исламское государство*, аль-каида, происшествия, украина
Россия, Ивано-Франковск, Полтава, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Исламское государство*, Аль-Каида, Происшествия, Украина
Захарова прокомментировала установку памятной доски Дудаеву на Украине
Захарова: на Украине могут появиться скверы в честь других террористов
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. После открытия памятной доски бывшему лидеру террористов Джохару Дудаеву в Ивано-Франковске в украинских городах могут появиться скверы, названные в честь других террористов и других террористических организаций, предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Тринадцатого августа в Ивано-Франковске вслед за Полтавой была открыта памятная доска в честь Джохара Дудаева, руки которого по локоть в крови в результате развязанного им вооружённого конфликта на территории Чечни, а затем террористической деятельности против гражданского населения России, включая женщин и детей", - сказала она в ходе брифинга.
"Что дальше? Вот теперь есть на Украине доска в честь Джохара Дудаева, чего ждать после этого? Какого-нибудь сквера в украинском городе имени запрещённой ИГИЛ* ? Или кафе Аль-Каиды* не менее запрещённой или тупик Бен Ладена? Как следующая степень погружения уже под дно?" - добавила Захарова.
Она отметила, что команда Владимира Зеленского лихорадочно ищет всё новых кровавых героев, чтобы включить их в свой пантеон безжалостных убийц, пояснив, что критерий подбора один - ненависть к России, русским, российской истории и культуре, а также к нашим победам.
"В этих целях режим укробандеровцев готов увековечить не просто бандитов, а террористов, тем самым и подтвердив свою собственную террористическую сущность", - заключила Захарова.
* Террористическая организация, запрещенная в России