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Украина ратифицировала Римский статут МУС с условием семилетней отсрочки
Украина ратифицировала Римский статут МУС с условием семилетней отсрочки - РИА Новости, 21.08.2024
Украина ратифицировала Римский статут МУС с условием семилетней отсрочки
Украина ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС) с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении граждан... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:31
2024-08-21T14:31
2024-08-21T15:52
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украина ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС) с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении граждан страны за военные преступления, заявила в среду депутат Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале. Ранее в среду украинский парламент проголосовал за ратификацию Римского статута МУС. "Украина ратифицировала Римский статут с отдельным заявлением, согласно которому в течение семи лет после вступления в силу Украина не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении ее граждан относительно совершения преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского статута (военные преступления -ред.)", - написала Геращенко. Как отметила Геращенко, в украинском парламенте все еще идут дискуссии о сроках ратификации всего документа из-за опасений привлечения ответственности граждан Украины. Украина в июне обязалась ратифицировать Римский статут МУС в соглашении о безопасности, подписанном с Японией. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах. В начале июня комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о возможности введения санкций против представителей МУС за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников. Поводом послужила подача прокурором МУС Каримом Ханом заявления в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Президент США Джо Байден также заявил, что отвергает обвинения Хана в адрес израильского руководства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на двойные стандарты США в связи с обвинениями МУС в адрес РФ и Израиля, охарактеризовав эту ситуацию как "ненормальную".
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в мире, украина, сша, россия, ирина геращенко, биньямин нетаньяху, джо байден, международный уголовный суд
В мире, Украина, США, Россия, Ирина Геращенко, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Международный уголовный суд
Украина ратифицировала Римский статут МУС с условием семилетней отсрочки
Киев ратифицировал Римский статут, не признав силу МУС против своих преступников
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
Украина ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС) с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении граждан страны за военные преступления, заявила в среду депутат Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале
.
Ранее в среду украинский парламент проголосовал за ратификацию Римского статута МУС.
"Украина ратифицировала Римский статут с отдельным заявлением, согласно которому в течение семи лет после вступления в силу Украина не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении ее граждан относительно совершения преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского статута (военные преступления -ред.)", - написала Геращенко.
Как отметила Геращенко, в украинском парламенте все еще идут дискуссии о сроках ратификации всего документа из-за опасений привлечения ответственности граждан Украины.
Украина в июне обязалась ратифицировать Римский статут МУС в соглашении о безопасности, подписанном с Японией.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.
В начале июня комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о возможности введения санкций против представителей МУС за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников. Поводом послужила подача прокурором МУС Каримом Ханом заявления в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Президент США Джо Байден также заявил, что отвергает обвинения Хана в адрес израильского руководства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на двойные стандарты США в связи с обвинениями МУС в адрес РФ и Израиля, охарактеризовав эту ситуацию как "ненормальную".