https://ria.ru/20240821/ukraina-1967556397.html

Украина ратифицировала Римский статут МУС с условием семилетней отсрочки

Украина ратифицировала Римский статут МУС с условием семилетней отсрочки - РИА Новости, 21.08.2024

Украина ратифицировала Римский статут МУС с условием семилетней отсрочки

Украина ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС) с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении граждан... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:31

2024-08-21T14:31

2024-08-21T15:52

в мире

украина

сша

россия

ирина геращенко

биньямин нетаньяху

джо байден

международный уголовный суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423248_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c4fbe18b03760a35f8709d083f6ce420.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украина ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС) с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении граждан страны за военные преступления, заявила в среду депутат Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале. Ранее в среду украинский парламент проголосовал за ратификацию Римского статута МУС. "Украина ратифицировала Римский статут с отдельным заявлением, согласно которому в течение семи лет после вступления в силу Украина не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении ее граждан относительно совершения преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского статута (военные преступления -ред.)", - написала Геращенко. Как отметила Геращенко, в украинском парламенте все еще идут дискуссии о сроках ратификации всего документа из-за опасений привлечения ответственности граждан Украины. Украина в июне обязалась ратифицировать Римский статут МУС в соглашении о безопасности, подписанном с Японией. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах. В начале июня комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о возможности введения санкций против представителей МУС за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников. Поводом послужила подача прокурором МУС Каримом Ханом заявления в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Президент США Джо Байден также заявил, что отвергает обвинения Хана в адрес израильского руководства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на двойные стандарты США в связи с обвинениями МУС в адрес РФ и Израиля, охарактеризовав эту ситуацию как "ненормальную".

https://ria.ru/20231003/statut-1900133904.html

https://ria.ru/20231003/armeniya-1900213151.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, ирина геращенко, биньямин нетаньяху, джо байден, международный уголовный суд