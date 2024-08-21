https://ria.ru/20240821/ukraina-1967554520.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске - РИА Новости, 21.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске

Взрывы прогремел в среду в Ивано-Франковске на западе Украины, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:22

2024-08-21T14:22

2024-08-21T14:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывы прогремел в среду в Ивано-Франковске на западе Украины, сообщает издание "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Ивано-Франковской области воздушная тревога не объявлялась. "Сообщают о взрывах в Ивано-Франковске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

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вооруженные силы украины, дмитрий песков, россия, ивано-франковск, украина, в мире