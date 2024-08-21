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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске - РИА Новости, 21.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске
Взрывы прогремел в среду в Ивано-Франковске на западе Украины, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:22
2024-08-21T14:22
2024-08-21T14:22
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывы прогремел в среду в Ивано-Франковске на западе Украины, сообщает издание "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Ивано-Франковской области воздушная тревога не объявлялась. "Сообщают о взрывах в Ивано-Франковске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Россия, Ивано-Франковск, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске
"Страна": в Ивано-Франковске на западе Украины прогремели взрывы