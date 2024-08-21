https://ria.ru/20240821/ukraina-1967550853.html

В ЕС отреагировали на принятие Радой закона о запрете УПЦ

В ЕС отреагировали на принятие Радой закона о запрете УПЦ - РИА Новости, 21.08.2024

В ЕС отреагировали на принятие Радой закона о запрете УПЦ

В Европейском союзе приняли к сведению принятый парламентом Украины закон, позволяющий запретить деятельность связанных с Русской православной церковью (РПЦ)... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:08

2024-08-21T14:08

2024-08-21T14:08

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украина

киев

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петер стано

русская православная церковь

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 21 авг – РИА Новости. В Европейском союзе приняли к сведению принятый парламентом Украины закон, позволяющий запретить деятельность связанных с Русской православной церковью (РПЦ) религиозных организаций, считают его принятым "по соображениям безопасности и для предотвращения иностранного вмешательства со стороны России", а также ждут, что Киев будет соблюдать свободу вероисповедания, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ". Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". "Мы приняли к сведению утверждение парламентом Украины 20 августа закона, запрещающего по соображениям безопасности и для предотвращения иностранного российского вмешательства деятельность на Украине религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что "конституция Украины, а также соответствующее законодательство предусматривают право на свободу вероисповедания и убеждений, как это предусмотрено в Европейской конвенции по правам человека и Хартии ЕС об основных правах". "Мы верим, что государственные органы Украины обеспечат соблюдение этих прав", - указал Стано. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html

https://ria.ru/20240820/ukraina-1967348910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, киев, россия, петер стано, русская православная церковь, евросоюз, верховная рада украины, ситуация вокруг упц