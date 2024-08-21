Рейтинг@Mail.ru
В ЕС отреагировали на принятие Радой закона о запрете УПЦ - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:08 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967550853.html
В ЕС отреагировали на принятие Радой закона о запрете УПЦ
В ЕС отреагировали на принятие Радой закона о запрете УПЦ - РИА Новости, 21.08.2024
В ЕС отреагировали на принятие Радой закона о запрете УПЦ
В Европейском союзе приняли к сведению принятый парламентом Украины закон, позволяющий запретить деятельность связанных с Русской православной церковью (РПЦ)... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:08
2024-08-21T14:08
религия
украина
киев
россия
петер стано
русская православная церковь
евросоюз
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859272527_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_4005e00fc22b14516c05a459ba7d8165.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 авг – РИА Новости. В Европейском союзе приняли к сведению принятый парламентом Украины закон, позволяющий запретить деятельность связанных с Русской православной церковью (РПЦ) религиозных организаций, считают его принятым "по соображениям безопасности и для предотвращения иностранного вмешательства со стороны России", а также ждут, что Киев будет соблюдать свободу вероисповедания, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ". Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". "Мы приняли к сведению утверждение парламентом Украины 20 августа закона, запрещающего по соображениям безопасности и для предотвращения иностранного российского вмешательства деятельность на Украине религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что "конституция Украины, а также соответствующее законодательство предусматривают право на свободу вероисповедания и убеждений, как это предусмотрено в Европейской конвенции по правам человека и Хартии ЕС об основных правах". "Мы верим, что государственные органы Украины обеспечат соблюдение этих прав", - указал Стано. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967348910.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859272527_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_39650ee2bf99204ad98e81b6b5f3d956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, петер стано, русская православная церковь, евросоюз, верховная рада украины, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Петер Стано, Русская православная церковь, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ
В ЕС отреагировали на принятие Радой закона о запрете УПЦ

Стано: в ЕС ждут, что Киев будет соблюдать свободу вероисповедания

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 авг – РИА Новости. В Европейском союзе приняли к сведению принятый парламентом Украины закон, позволяющий запретить деятельность связанных с Русской православной церковью (РПЦ) религиозных организаций, считают его принятым "по соображениям безопасности и для предотвращения иностранного вмешательства со стороны России", а также ждут, что Киев будет соблюдать свободу вероисповедания, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ". Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".
Депутаты голосуют на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
"Судьбу миллионов решили нажатием кнопки". Киев пошел на крайние меры
Вчера, 08:00
"Мы приняли к сведению утверждение парламентом Украины 20 августа закона, запрещающего по соображениям безопасности и для предотвращения иностранного российского вмешательства деятельность на Украине религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что "конституция Украины, а также соответствующее законодательство предусматривают право на свободу вероисповедания и убеждений, как это предусмотрено в Европейской конвенции по правам человека и Хартии ЕС об основных правах".
«
"Мы верим, что государственные органы Украины обеспечат соблюдение этих прав", - указал Стано.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
"Будет только хуже". Буддийский монах высказался о запрете УПЦ
20 августа, 15:40
 
РелигияУкраинаКиевРоссияПетер СтаноРусская православная церковьЕвросоюзВерховная Рада УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала