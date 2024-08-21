https://ria.ru/20240821/ukraina-1967550641.html

СМИ: Киев ждут провалы, если авантюра в Курской области не впечатлит Запад

СМИ: Киев ждут провалы, если авантюра в Курской области не впечатлит Запад - РИА Новости, 21.08.2024

СМИ: Киев ждут провалы, если авантюра в Курской области не впечатлит Запад

Украина испытывает проблемы с поддержкой Запада - если Владимиру Зеленскому не удастся с помощью атаки на Курскую область активизировать союзников в плане... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:07

2024-08-21T14:07

2024-08-21T14:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украина испытывает проблемы с поддержкой Запада - если Владимиру Зеленскому не удастся с помощью атаки на Курскую область активизировать союзников в плане оказания помощи или разрешения наносить удары по территории России, его ждут провалы как на поле боя, так и в позициях на возможных переговорах по урегулированию конфликта, пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион. "Не впервые Украина испытывает проблемы с поддержкой со стороны Берлина. У нее также есть проблема с Францией, США и даже Великобританией", - уточняет Чемпион. Как отмечает автор статьи, авантюра Зеленского с атакой на Курскую область, с помощью которой он хотел отвлечь находящиеся в Донбассе силы РФ, пока не работает - она лишь усилила наступление российских военных. Также, по мнению Чемпиона, если нападение ВСУ на территорию России не сможет активизировать Запад или добиться ослабления ограничений на использование оружия дальнего действия, ситуация для Украины может ухудшиться. "Украина, вероятно, также потеряет важный транспортный узел Покровск", - заявил автор, добавив, что также это может позволить силам РФ освободить всю территорию ДНР. По словам колумниста, в какой-то момент Украине придется вести переговоры о мире на невыгодных для себя условиях. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240820/zelenskiy-1967287407.html

https://ria.ru/20240820/kurskaya-1967283065.html

https://ria.ru/20240820/vsu-1967319504.html

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