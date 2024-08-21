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СМИ: Киев ждут провалы, если авантюра в Курской области не впечатлит Запад - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967550641.html
СМИ: Киев ждут провалы, если авантюра в Курской области не впечатлит Запад
СМИ: Киев ждут провалы, если авантюра в Курской области не впечатлит Запад - РИА Новости, 21.08.2024
СМИ: Киев ждут провалы, если авантюра в Курской области не впечатлит Запад
Украина испытывает проблемы с поддержкой Запада - если Владимиру Зеленскому не удастся с помощью атаки на Курскую область активизировать союзников в плане... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:07
2024-08-21T14:07
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
вооруженные силы украины
в мире
германия
франция
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украина испытывает проблемы с поддержкой Запада - если Владимиру Зеленскому не удастся с помощью атаки на Курскую область активизировать союзников в плане оказания помощи или разрешения наносить удары по территории России, его ждут провалы как на поле боя, так и в позициях на возможных переговорах по урегулированию конфликта, пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион. "Не впервые Украина испытывает проблемы с поддержкой со стороны Берлина. У нее также есть проблема с Францией, США и даже Великобританией", - уточняет Чемпион. Как отмечает автор статьи, авантюра Зеленского с атакой на Курскую область, с помощью которой он хотел отвлечь находящиеся в Донбассе силы РФ, пока не работает - она лишь усилила наступление российских военных. Также, по мнению Чемпиона, если нападение ВСУ на территорию России не сможет активизировать Запад или добиться ослабления ограничений на использование оружия дальнего действия, ситуация для Украины может ухудшиться. "Украина, вероятно, также потеряет важный транспортный узел Покровск", - заявил автор, добавив, что также это может позволить силам РФ освободить всю территорию ДНР. По словам колумниста, в какой-то момент Украине придется вести переговоры о мире на невыгодных для себя условиях. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240820/zelenskiy-1967287407.html
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россия, украина, курская область, вооруженные силы украины, в мире, германия, франция, сша, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Германия, Франция, США, Великобритания
СМИ: Киев ждут провалы, если авантюра в Курской области не впечатлит Запад

Bloomberg: Киев ждут провалы, если атака ВСУ на Россию не убедит Запад помогать

© AP PhotoУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украина испытывает проблемы с поддержкой Запада - если Владимиру Зеленскому не удастся с помощью атаки на Курскую область активизировать союзников в плане оказания помощи или разрешения наносить удары по территории России, его ждут провалы как на поле боя, так и в позициях на возможных переговорах по урегулированию конфликта, пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.
"Не впервые Украина испытывает проблемы с поддержкой со стороны Берлина. У нее также есть проблема с Францией, США и даже Великобританией", - уточняет Чемпион.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В США раскрыли, как Зеленский подставил себя атакой на Курскую область
20 августа, 12:46
Как отмечает автор статьи, авантюра Зеленского с атакой на Курскую область, с помощью которой он хотел отвлечь находящиеся в Донбассе силы РФ, пока не работает - она лишь усилила наступление российских военных. Также, по мнению Чемпиона, если нападение ВСУ на территорию России не сможет активизировать Запад или добиться ослабления ограничений на использование оружия дальнего действия, ситуация для Украины может ухудшиться.
"Украина, вероятно, также потеряет важный транспортный узел Покровск", - заявил автор, добавив, что также это может позволить силам РФ освободить всю территорию ДНР.
По словам колумниста, в какой-то момент Украине придется вести переговоры о мире на невыгодных для себя условиях.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.
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Основные ресурсы ВСУ в Курской области уничтожены, заявил Алаудинов
20 августа, 12:30
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В Германии раскрыли "тайную" цель атаки ВСУ на Курскую область
20 августа, 14:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурская областьВооруженные силы УкраиныВ миреГерманияФранцияСШАВеликобритания
 
 
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