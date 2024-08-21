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В Николаевской области Украины заявили о повреждениях на подстанции
В Николаевской области Украины заявили о повреждениях на подстанции - РИА Новости, 21.08.2024
В Николаевской области Украины заявили о повреждениях на подстанции
Энергетическое оборудование повреждено на одной из подстанций в Николаевской области на юге Украины, сообщает в среду региональная компания "Николаевоблэнерго". РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:36
2024-08-21T12:36
2024-08-21T12:36
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Энергетическое оборудование повреждено на одной из подстанций в Николаевской области на юге Украины, сообщает в среду региональная компания "Николаевоблэнерго". Ночью и утром в среду в Николаевской области объявлялась воздушная тревога. "Энергетическое оборудование повреждено… на одной из подстанций", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*. О какой именно подстанции идет речь, не уточняется. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, николаевская область, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Николаевской области Украины заявили о повреждениях на подстанции
"Николаевоблэнерго": на одной из подстанций повреждено энергооборудование
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Энергетическое оборудование повреждено на одной из подстанций в Николаевской области на юге Украины, сообщает в среду региональная компания "Николаевоблэнерго".
Ночью и утром в среду в Николаевской области объявлялась воздушная тревога.
"Энергетическое оборудование повреждено… на одной из подстанций", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*.
О какой именно подстанции идет речь, не уточняется.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.