Офицер ВСУ сделал страшный прогноз для Украины о Курской области
Майор Лапин: ВСУ ждет разгром в Курской области при статичном фронте
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ВСУ ждет разгром в Курской области если они решат удерживать позиции, заявил майор украинских вооруженных сил в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе.
"Некоторые думали, что вот, сейчас мы куда-то дойдем и начнем закапываться. Ну я уже говорил, с точки зрения спецназназовца – как только фронт становится статичным, нам конец", — сказал он.
"Некоторые думали, что вот, сейчас мы куда-то дойдем и начнем закапываться. Ну я уже говорил, с точки зрения спецназназовца – как только фронт становится статичным, нам конец", — сказал он.
Лапин отметил, что российские военные имеют преимущество в воздухе, артиллерии и количестве войск. По его мнению, главком ВСУ Александр Сырский несет ответственность за атаку на Курскую область.
"Есть замысел художника, есть замысел главкома – это его ответственность. Какой, кстати, стратегический замысел? Никто не знает", — добавил майор.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.
"Есть замысел художника, есть замысел главкома – это его ответственность. Какой, кстати, стратегический замысел? Никто не знает", — добавил майор.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.