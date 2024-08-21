https://ria.ru/20240821/ukraina-1967526491.html

Офицер ВСУ сделал страшный прогноз для Украины о Курской области

Офицер ВСУ сделал страшный прогноз для Украины о Курской области - РИА Новости, 21.08.2024

Офицер ВСУ сделал страшный прогноз для Украины о Курской области

ВСУ ждет разгром в Курской области если они решат удерживать позиции, заявил майор украинских вооруженных сил в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T12:36

2024-08-21T12:36

2024-08-21T17:01

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ВСУ ждет разгром в Курской области если они решат удерживать позиции, заявил майор украинских вооруженных сил в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе."Некоторые думали, что вот, сейчас мы куда-то дойдем и начнем закапываться. Ну я уже говорил, с точки зрения спецназназовца – как только фронт становится статичным, нам конец", — сказал он. Лапин отметил, что российские военные имеют преимущество в воздухе, артиллерии и количестве войск. По его мнению, главком ВСУ Александр Сырский несет ответственность за атаку на Курскую область. "Есть замысел художника, есть замысел главкома – это его ответственность. Какой, кстати, стратегический замысел? Никто не знает", — добавил майор. Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967489937.html

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в мире, курская область, вооруженные силы украины, россия, александр сырский