https://ria.ru/20240821/ukraina-1967501859.html
В ООН проанализируют закон о запрете деятельности УПЦ на Украине
В ООН проанализируют закон о запрете деятельности УПЦ на Украине - РИА Новости, 21.08.2024
В ООН проанализируют закон о запрете деятельности УПЦ на Украине
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) анализирует положения принятого Верховной радой Украины закона о фактическом запрете деятельности РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:21
2024-08-21T11:21
2024-08-21T11:21
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русская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
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ЖЕНЕВА, 21 авг - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) анализирует положения принятого Верховной радой Украины закона о фактическом запрете деятельности Украинской православной церкви (УПЦ), заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел. "Мы знаем о принятии этого закона украинским парламентом и находимся в процессе получения закона и анализа его положений", - сказала она. Троссел добавила, что УВКПЧ будет продолжать отслеживать ситуацию с УПЦ на Украине и сообщать о ней. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ООН проанализируют закон о запрете деятельности УПЦ на Украине
УВКПЧ ООН проанализирует принятый Радой закон о запрете деятельности УПЦ