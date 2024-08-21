https://ria.ru/20240821/ukraina-1967501859.html

В ООН проанализируют закон о запрете деятельности УПЦ на Украине

В ООН проанализируют закон о запрете деятельности УПЦ на Украине - РИА Новости, 21.08.2024

В ООН проанализируют закон о запрете деятельности УПЦ на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) анализирует положения принятого Верховной радой Украины закона о фактическом запрете деятельности РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T11:21

2024-08-21T11:21

2024-08-21T11:21

религия

украина

оон

верховная рада украины

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

религия

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ЖЕНЕВА, 21 авг - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) анализирует положения принятого Верховной радой Украины закона о фактическом запрете деятельности Украинской православной церкви (УПЦ), заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел. "Мы знаем о принятии этого закона украинским парламентом и находимся в процессе получения закона и анализа его положений", - сказала она. Троссел добавила, что УВКПЧ будет продолжать отслеживать ситуацию с УПЦ на Украине и сообщать о ней. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

украина, оон, верховная рада украины, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия