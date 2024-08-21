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В ООН проанализируют закон о запрете деятельности УПЦ на Украине - РИА Новости, 21.08.2024
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Религия
 
11:21 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967501859.html
В ООН проанализируют закон о запрете деятельности УПЦ на Украине
В ООН проанализируют закон о запрете деятельности УПЦ на Украине - РИА Новости, 21.08.2024
В ООН проанализируют закон о запрете деятельности УПЦ на Украине
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) анализирует положения принятого Верховной радой Украины закона о фактическом запрете деятельности РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:21
2024-08-21T11:21
религия
украина
оон
верховная рада украины
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
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ЖЕНЕВА, 21 авг - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) анализирует положения принятого Верховной радой Украины закона о фактическом запрете деятельности Украинской православной церкви (УПЦ), заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел. "Мы знаем о принятии этого закона украинским парламентом и находимся в процессе получения закона и анализа его положений", - сказала она. Троссел добавила, что УВКПЧ будет продолжать отслеживать ситуацию с УПЦ на Украине и сообщать о ней. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
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украина, оон, верховная рада украины, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, ООН, Верховная Рада Украины, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
В ООН проанализируют закон о запрете деятельности УПЦ на Украине

УВКПЧ ООН проанализирует принятый Радой закон о запрете деятельности УПЦ

© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 21 авг - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) анализирует положения принятого Верховной радой Украины закона о фактическом запрете деятельности Украинской православной церкви (УПЦ), заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел.
«
"Мы знаем о принятии этого закона украинским парламентом и находимся в процессе получения закона и анализа его положений", - сказала она.
Троссел добавила, что УВКПЧ будет продолжать отслеживать ситуацию с УПЦ на Украине и сообщать о ней.
Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Депутаты голосуют на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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РелигияУкраинаООНВерховная Рада УкраиныРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦРелигия
 
 
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