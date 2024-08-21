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На Западе забили тревогу из-за ситуации в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:45 21.08.2024 (обновлено: 11:28 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967489937.html
На Западе забили тревогу из-за ситуации в Курской области
На Западе забили тревогу из-за ситуации в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
На Западе забили тревогу из-за ситуации в Курской области
ВСУ рискуют понести критические потери в Курской области, цитирует военного аналитика Патрика Бьюри издание Business Insider. "Украина не может позволить себе... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:45
2024-08-21T11:28
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ВСУ рискуют понести критические потери в Курской области, цитирует военного аналитика Патрика Бьюри издание Business Insider. "Украина не может позволить себе потерять их (элитные войска - Прим.ред)" — говорится в публикации. Аналитик напомнил, что Киев направил элитные бригады с хорошим западным снаряжением и атака на Курскую область может ударить по их боевому потенциалу. В то же время, он допустил, что Киев оценил такую угрозу.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.
https://ria.ru/20240821/rossiya-1967471325.html
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в мире, курская область, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
На Западе забили тревогу из-за ситуации в Курской области

Аналитик Бьюри: ВСУ рискуют потерять элитные части в Курской области

© РИА НовостиОружие на месте ликвидации украинской ДРГ в Курской области
Оружие на месте ликвидации украинской ДРГ в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости
Оружие на месте ликвидации украинской ДРГ в Курской области . Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ВСУ рискуют понести критические потери в Курской области, цитирует военного аналитика Патрика Бьюри издание Business Insider.

"Украина не может позволить себе потерять их (элитные войска - Прим.ред)" — говорится в публикации.
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Аналитик напомнил, что Киев направил элитные бригады с хорошим западным снаряжением и атака на Курскую область может ударить по их боевому потенциалу. В то же время, он допустил, что Киев оценил такую угрозу.

Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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