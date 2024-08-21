На Западе забили тревогу из-за ситуации в Курской области
Аналитик Бьюри: ВСУ рискуют потерять элитные части в Курской области
Оружие на месте ликвидации украинской ДРГ в Курской области . Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ВСУ рискуют понести критические потери в Курской области, цитирует военного аналитика Патрика Бьюри издание Business Insider.
"Украина не может позволить себе потерять их (элитные войска - Прим.ред)" — говорится в публикации.
"Украина не может позволить себе потерять их (элитные войска - Прим.ред)" — говорится в публикации.
Аналитик напомнил, что Киев направил элитные бригады с хорошим западным снаряжением и атака на Курскую область может ударить по их боевому потенциалу. В то же время, он допустил, что Киев оценил такую угрозу.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.