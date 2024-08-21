https://ria.ru/20240821/ukraina-1967489937.html

На Западе забили тревогу из-за ситуации в Курской области

На Западе забили тревогу из-за ситуации в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024

На Западе забили тревогу из-за ситуации в Курской области

ВСУ рискуют понести критические потери в Курской области, цитирует военного аналитика Патрика Бьюри издание Business Insider. "Украина не может позволить себе... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:45

2024-08-21T10:45

2024-08-21T11:28

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

вооруженные силы украины

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966574302_0:270:1065:869_1920x0_80_0_0_4ec3412ecae96e9c1f498f8552643b78.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ВСУ рискуют понести критические потери в Курской области, цитирует военного аналитика Патрика Бьюри издание Business Insider. "Украина не может позволить себе потерять их (элитные войска - Прим.ред)" — говорится в публикации. Аналитик напомнил, что Киев направил элитные бригады с хорошим западным снаряжением и атака на Курскую область может ударить по их боевому потенциалу. В то же время, он допустил, что Киев оценил такую угрозу.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.

https://ria.ru/20240821/rossiya-1967471325.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

курская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курская область, вооруженные силы украины, украина, россия