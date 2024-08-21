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В Германии заявили, что не оставят Украину одну - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:37 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967486736.html
В Германии заявили, что не оставят Украину одну
В Германии заявили, что не оставят Украину одну - РИА Новости, 21.08.2024
В Германии заявили, что не оставят Украину одну
Если Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США и не будет оказывать военную помощь Украине, то Германия все равно продолжит поддерживать Киев, заявил в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:37
2024-08-21T10:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
сша
роберт хабек
дональд трамп
олаф шольц
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Если Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США и не будет оказывать военную помощь Украине, то Германия все равно продолжит поддерживать Киев, заявил в интервью медиагруппе Funke вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек. "Да, в этом случае мы не оставим Украину одну", - сказал Хабек, отвечая на вопрос, будет ли Германия пытаться восполнить помощь, которую может прекратить предоставлять США в случае победы Трампа на предстоящих президентских выборах. По словам вице-канцлера, без американской помощи Украине действительно будет чего-то не хватать, но это побудит оставшихся союзников к еще более тесному сотрудничеству. При этом, комментируя слухи об ограничении помощи Киеву со стороны немецкого правительства, Хабек подчеркнул, что приверженность поддержке Украины действует без всяких "но" и "если". На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее канцлер Олаф Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240820/zapad-1967143914.html
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в мире, украина, германия, сша, роберт хабек, дональд трамп, олаф шольц, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, США, Роберт Хабек, Дональд Трамп, Олаф Шольц, НАТО
В Германии заявили, что не оставят Украину одну

Вице-канцлер Хабек: ФРГ продолжит поддерживать Украину даже в случае отказа США

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Если Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США и не будет оказывать военную помощь Украине, то Германия все равно продолжит поддерживать Киев, заявил в интервью медиагруппе Funke вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
"Да, в этом случае мы не оставим Украину одну", - сказал Хабек, отвечая на вопрос, будет ли Германия пытаться восполнить помощь, которую может прекратить предоставлять США в случае победы Трампа на предстоящих президентских выборах.
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По словам вице-канцлера, без американской помощи Украине действительно будет чего-то не хватать, но это побудит оставшихся союзников к еще более тесному сотрудничеству. При этом, комментируя слухи об ограничении помощи Киеву со стороны немецкого правительства, Хабек подчеркнул, что приверженность поддержке Украины действует без всяких "но" и "если".
На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее канцлер Олаф Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияСШАРоберт ХабекДональд ТрампОлаф ШольцНАТО
 
 
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