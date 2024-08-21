https://ria.ru/20240821/ukraina-1967486736.html

В Германии заявили, что не оставят Украину одну

В Германии заявили, что не оставят Украину одну - РИА Новости, 21.08.2024

В Германии заявили, что не оставят Украину одну

Если Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США и не будет оказывать военную помощь Украине, то Германия все равно продолжит поддерживать Киев, заявил в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:37

2024-08-21T10:37

2024-08-21T10:37

специальная военная операция на украине

в мире

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германия

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роберт хабек

дональд трамп

олаф шольц

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Если Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США и не будет оказывать военную помощь Украине, то Германия все равно продолжит поддерживать Киев, заявил в интервью медиагруппе Funke вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек. "Да, в этом случае мы не оставим Украину одну", - сказал Хабек, отвечая на вопрос, будет ли Германия пытаться восполнить помощь, которую может прекратить предоставлять США в случае победы Трампа на предстоящих президентских выборах. По словам вице-канцлера, без американской помощи Украине действительно будет чего-то не хватать, но это побудит оставшихся союзников к еще более тесному сотрудничеству. При этом, комментируя слухи об ограничении помощи Киеву со стороны немецкого правительства, Хабек подчеркнул, что приверженность поддержке Украины действует без всяких "но" и "если". На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее канцлер Олаф Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240820/zapad-1967143914.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, сша, роберт хабек, дональд трамп, олаф шольц, нато