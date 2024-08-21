https://ria.ru/20240821/ukraina-1967478113.html

В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили ВСУ

В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024

В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили ВСУ

В Сумской области Украины при обстреле получил повреждения инфраструктурный объект, сообщило оперативное командование ВСУ "Север" в соцсети Facebook*. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:14

2024-08-21T10:14

2024-08-21T11:26

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Сумской области Украины при обстреле получил повреждения инфраструктурный объект, сообщило оперативное командование ВСУ "Север" в соцсети Facebook*. "Сумская область <...> Краснополье <...> в результате обстрела повреждены объект критической инфраструктуры и складское помещение", — говорится в публикации.В Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Киевской и Житомирской областях Украины объявлялась воздушная тревога.Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.Российская армия наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967272007.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сумская область, украина, вооруженные силы украины