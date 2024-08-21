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В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 21.08.2024 (обновлено: 11:26 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967478113.html
В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили ВСУ
В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили ВСУ
В Сумской области Украины при обстреле получил повреждения инфраструктурный объект, сообщило оперативное командование ВСУ "Север" в соцсети Facebook*. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:14
2024-08-21T11:26
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Сумской области Украины при обстреле получил повреждения инфраструктурный объект, сообщило оперативное командование ВСУ "Север" в соцсети Facebook*. "Сумская область &lt;...&gt; Краснополье &lt;...&gt; в результате обстрела повреждены объект критической инфраструктуры и складское помещение", — говорится в публикации.В Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Киевской и Житомирской областях Украины объявлялась воздушная тревога.Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.Российская армия наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967272007.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сумская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили ВСУ

ВСУ заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в селе Краснополье

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар
Украинские пожарные тушат пожар - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Сумской области Украины при обстреле получил повреждения инфраструктурный объект, сообщило оперативное командование ВСУ "Север" в соцсети Facebook*.
"Сумская область <...> Краснополье <...> в результате обстрела повреждены объект критической инфраструктуры и складское помещение", — говорится в публикации.
Удар Су-34 по пункту управления ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В Сумской области уничтожили командный состав элитной 47-й бригады ВСУ
Вчера, 11:51
В Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Киевской и Житомирской областях Украины объявлялась воздушная тревога.
Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
Российская армия наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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