https://ria.ru/20240821/ukraina-1967478113.html
В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили ВСУ
В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили ВСУ
В Сумской области Украины при обстреле получил повреждения инфраструктурный объект, сообщило оперативное командование ВСУ "Север" в соцсети Facebook*. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:14
2024-08-21T10:14
2024-08-21T11:26
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Сумской области Украины при обстреле получил повреждения инфраструктурный объект, сообщило оперативное командование ВСУ "Север" в соцсети Facebook*. "Сумская область <...> Краснополье <...> в результате обстрела повреждены объект критической инфраструктуры и складское помещение", — говорится в публикации.В Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Киевской и Житомирской областях Украины объявлялась воздушная тревога.Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.Российская армия наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967272007.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_f44ccdb08abfdff793e2f44092f48148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили ВСУ
ВСУ заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в селе Краснополье
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Сумской области Украины при обстреле получил повреждения инфраструктурный объект, сообщило оперативное командование ВСУ "Север" в соцсети Facebook*.
"Сумская область <...> Краснополье <...> в результате обстрела повреждены объект критической инфраструктуры и складское помещение", — говорится в публикации.
В Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Киевской и Житомирской областях Украины объявлялась воздушная тревога.
Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России
. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы
проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
Российская армия наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, российские войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.