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В Киеве подожгли микроавтобус военных - РИА Новости, 21.08.2024
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09:07 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967468740.html
В Киеве подожгли микроавтобус военных
В Киеве подожгли микроавтобус военных - РИА Новости, 21.08.2024
В Киеве подожгли микроавтобус военных
Микроавтобус ВСУ подожгли ночью в Киеве, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на местные интернет-сообщества. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:07
2024-08-21T09:07
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Микроавтобус ВСУ подожгли ночью в Киеве, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на местные интернет-сообщества. "В Киеве на улице Урловской подожгли микроавтобус военных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Публикуется видео объятого пламенем автомобиля. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20240812/vsu-1965787571.html
киев
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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киеве подожгли микроавтобус военных

"Страна": в Киеве подожгли микроавтобус военных

© РИА НовостиПожарная машина в Киеве
Пожарная машина в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости
Пожарная машина в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Микроавтобус ВСУ подожгли ночью в Киеве, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на местные интернет-сообщества.
"В Киеве на улице Урловской подожгли микроавтобус военных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Публикуется видео объятого пламенем автомобиля.
Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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