https://ria.ru/20240821/ukraina-1967468740.html
В Киеве подожгли микроавтобус военных
В Киеве подожгли микроавтобус военных - РИА Новости, 21.08.2024
В Киеве подожгли микроавтобус военных
Микроавтобус ВСУ подожгли ночью в Киеве, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на местные интернет-сообщества. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:07
2024-08-21T09:07
2024-08-21T09:07
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Микроавтобус ВСУ подожгли ночью в Киеве, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на местные интернет-сообщества. "В Киеве на улице Урловской подожгли микроавтобус военных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Публикуется видео объятого пламенем автомобиля. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20240812/vsu-1965787571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Киеве подожгли микроавтобус военных
"Страна": в Киеве подожгли микроавтобус военных