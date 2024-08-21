https://ria.ru/20240821/ukraina-1967467521.html

Моди рассказал, что намерен обсудить с Зеленским

Моди рассказал, что намерен обсудить с Зеленским - РИА Новости, 21.08.2024

Моди рассказал, что намерен обсудить с Зеленским

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита на Украину 23 августа собирается представить свое видение разрешения конфликта, об этом он написал в соцсети РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T08:57

2024-08-21T08:57

2024-08-21T10:29

специальная военная операция на украине

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нарендра моди

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БАНГКОК, 21 авг — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита на Украину 23 августа собирается представить свое видение разрешения конфликта, об этом он написал в соцсети Х."Посещу Украину по приглашению <...> Зеленского. <...> Мы <...> поделимся взглядами на перспективы мирного разрешения продолжающегося конфликта на Украине. <...> Надеемся на скорейшее возвращение мира и стабильности в регион", — говорится в публикации.Моди также выразил надежду, что визит позволит развить темы предыдущих бесед и углубить дружбу между Индией и Украиной.На Украину индийский премьер отправится после двухдневного визита в Польшу, который начинается сегодня. Замглавы МИД Индии Танмая Лал 19 августа провел брифинг для СМИ по поводу этих поездок.На вопрос, собирается ли Моди обсуждать с Зеленским какой-либо собственный мирный план, дипломат не ответил. Он лишь подчеркнул, что позиция по конфликту остается прежней: Индия выступает за мирный диалог заинтересованных сторон и сохраняет приверженность идее мирного диалога России и Украины как единственного способа разрешения конфликта.Мирное урегулирование ситуации было одной из тем обсуждения во время официального визита премьера Индии в Россию 8-9 июля. В свою очередь, Зеленский раскритиковал встречу Моди с Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям".

https://ria.ru/20240820/modi-1967351214.html

https://ria.ru/20240709/politika-1958498465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, украина, польша, нарендра моди, владимир зеленский