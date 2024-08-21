Моди рассказал, что намерен обсудить с Зеленским
Моди планирует обменяться с Зеленским взглядами на достижение мира на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
БАНГКОК, 21 авг — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита на Украину 23 августа собирается представить свое видение разрешения конфликта, об этом он написал в соцсети Х.
"Посещу Украину по приглашению <...> Зеленского. <...> Мы <...> поделимся взглядами на перспективы мирного разрешения продолжающегося конфликта на Украине. <...> Надеемся на скорейшее возвращение мира и стабильности в регион", — говорится в публикации.
Моди также выразил надежду, что визит позволит развить темы предыдущих бесед и углубить дружбу между Индией и Украиной.
На Украину индийский премьер отправится после двухдневного визита в Польшу, который начинается сегодня. Замглавы МИД Индии Танмая Лал 19 августа провел брифинг для СМИ по поводу этих поездок.
На вопрос, собирается ли Моди обсуждать с Зеленским какой-либо собственный мирный план, дипломат не ответил. Он лишь подчеркнул, что позиция по конфликту остается прежней: Индия выступает за мирный диалог заинтересованных сторон и сохраняет приверженность идее мирного диалога России и Украины как единственного способа разрешения конфликта.
Мирное урегулирование ситуации было одной из тем обсуждения во время официального визита премьера Индии в Россию 8-9 июля. В свою очередь, Зеленский раскритиковал встречу Моди с Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям".
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