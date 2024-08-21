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Моди рассказал, что намерен обсудить с Зеленским - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:57 21.08.2024 (обновлено: 10:29 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967467521.html
Моди рассказал, что намерен обсудить с Зеленским
Моди рассказал, что намерен обсудить с Зеленским - РИА Новости, 21.08.2024
Моди рассказал, что намерен обсудить с Зеленским
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита на Украину 23 августа собирается представить свое видение разрешения конфликта, об этом он написал в соцсети РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T08:57
2024-08-21T10:29
специальная военная операция на украине
в мире
индия
украина
польша
нарендра моди
владимир зеленский
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БАНГКОК, 21 авг — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита на Украину 23 августа собирается представить свое видение разрешения конфликта, об этом он написал в соцсети Х."Посещу Украину по приглашению &lt;...&gt; Зеленского. &lt;...&gt; Мы &lt;...&gt; поделимся взглядами на перспективы мирного разрешения продолжающегося конфликта на Украине. &lt;...&gt; Надеемся на скорейшее возвращение мира и стабильности в регион", — говорится в публикации.Моди также выразил надежду, что визит позволит развить темы предыдущих бесед и углубить дружбу между Индией и Украиной.На Украину индийский премьер отправится после двухдневного визита в Польшу, который начинается сегодня. Замглавы МИД Индии Танмая Лал 19 августа провел брифинг для СМИ по поводу этих поездок.На вопрос, собирается ли Моди обсуждать с Зеленским какой-либо собственный мирный план, дипломат не ответил. Он лишь подчеркнул, что позиция по конфликту остается прежней: Индия выступает за мирный диалог заинтересованных сторон и сохраняет приверженность идее мирного диалога России и Украины как единственного способа разрешения конфликта.Мирное урегулирование ситуации было одной из тем обсуждения во время официального визита премьера Индии в Россию 8-9 июля. В свою очередь, Зеленский раскритиковал встречу Моди с Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям".
https://ria.ru/20240820/modi-1967351214.html
https://ria.ru/20240709/politika-1958498465.html
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в мире, индия, украина, польша, нарендра моди, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Индия, Украина, Польша, Нарендра Моди, Владимир Зеленский
Моди рассказал, что намерен обсудить с Зеленским

Моди планирует обменяться с Зеленским взглядами на достижение мира на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 21 авг — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита на Украину 23 августа собирается представить свое видение разрешения конфликта, об этом он написал в соцсети Х.
"Посещу Украину по приглашению <...> Зеленского. <...> Мы <...> поделимся взглядами на перспективы мирного разрешения продолжающегося конфликта на Украине. <...> Надеемся на скорейшее возвращение мира и стабильности в регион", — говорится в публикации.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Востоковед предположил, чего ждать от визита индийского премьера на Украину
Вчера, 15:48
Моди также выразил надежду, что визит позволит развить темы предыдущих бесед и углубить дружбу между Индией и Украиной.
На Украину индийский премьер отправится после двухдневного визита в Польшу, который начинается сегодня. Замглавы МИД Индии Танмая Лал 19 августа провел брифинг для СМИ по поводу этих поездок.
На вопрос, собирается ли Моди обсуждать с Зеленским какой-либо собственный мирный план, дипломат не ответил. Он лишь подчеркнул, что позиция по конфликту остается прежней: Индия выступает за мирный диалог заинтересованных сторон и сохраняет приверженность идее мирного диалога России и Украины как единственного способа разрешения конфликта.
Мирное урегулирование ситуации было одной из тем обсуждения во время официального визита премьера Индии в Россию 8-9 июля. В свою очередь, Зеленский раскритиковал встречу Моди с Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям".
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в резиденции Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИндияУкраинаПольшаНарендра МодиВладимир Зеленский
 
 
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