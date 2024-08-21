https://ria.ru/20240821/ukraina-1967461638.html

В ЛНР рассказали о жертвах преступлений украинских нацистов

В ЛНР рассказали о жертвах преступлений украинских нацистов - РИА Новости, 21.08.2024

В ЛНР рассказали о жертвах преступлений украинских нацистов

Сотни жителей Донбасса стали жертвами преступлений украинских нацистов с 2014 года, заявил РИА Новости первый заместитель председателя Народного совета ЛНР... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T07:18

2024-08-21T07:18

2024-08-21T07:18

специальная военная операция на украине

курская область

россия

донбасс

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Сотни жителей Донбасса стали жертвами преступлений украинских нацистов с 2014 года, заявил РИА Новости первый заместитель председателя Народного совета ЛНР Андрей Сопельник. Двадцать первое августа - международный День памяти и поминовения жертв терроризма. "В 2014 году мирное население Донбасса столкнулось с бесчеловечность украинских нацистов. Все это время люди живут под непрекращающимися обстрелами киевских силовиков, в экономической и социальной блокаде, опасаясь похищений и пыток со стороны нацистов. Искалечены тысячи судеб, разрушены дома, школы, больницы… Преступления нацистов унесли множество сотен жизней - ни в чем не повинных женщин, детей, стариков", - прокомментировал Сопельник. Он подчеркнул, что сейчас трагедия разворачивается в Курской области. "Мы столкнулись со страшной трагедией Курской области. Жителям Курской области сейчас помогает вся страна. Людей принимают в разных регионах. Не просто обеспечивают едой и жильем - стараются создать максимально комфортные условия, окружить теплом и заботой", - сказал собеседник агентства. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/oon-1966483898.html

https://ria.ru/20240812/kursk-1965757732.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967444976.html

курская область

россия

донбасс

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курская область, россия, донбасс, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия