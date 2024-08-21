https://ria.ru/20240821/ukraina-1967454726.html

Житель Курской области рассказал, как эвакуировал людей на лодках

Житель Курской области рассказал, как эвакуировал людей на лодках - РИА Новости, 21.08.2024

Житель Курской области рассказал, как эвакуировал людей на лодках

Житель Курской области Андрей Войнов рассказал РИА Новости, как эвакуировал на лодках жителей приграничного села, несмотря на угрозу обстрелов: оставаться было... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T05:14

2024-08-21T05:14

2024-08-21T05:14

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 21 авг – РИА Новости. Житель Курской области Андрей Войнов рассказал РИА Новости, как эвакуировал на лодках жителей приграничного села, несмотря на угрозу обстрелов: оставаться было нельзя, напавшие на село украинские военные пугали людей тем, что скоро войдут поляки и никого не пощадят. Андрей выполнял ремонтные работы в одном из домов приграничного села, когда - примерно 10 августа - приехал местный ветеринар. "Он сказал, что всё уже - укра в Снагости (село в Кореневском районе - ред.) находится, и нам надо спасаться. Мы в принципе были уже готовы, мы до этого несколько ночей спали в одежде. Уходить решили по воде, потому что по дорогам уже было не пробиться", - рассказ собеседник. По его словам, у жителей была связь с волонтерами, решили, что волонтеры будут ждать в условной точке на берегу. Там же, как потом оказалось, были и представитель власти, и двое полицейских. Андрей и товарищи взяли три лодки - две "казанки" (моторную) и одну деревянную - и начали вывозить местных. На тот момент, по словам собеседника, в селе осталось не более полусотни жителей, многие выехали сами до этого. Оставались в основном те, кто держит свое хозяйство, в их семьях были и дети, уточнил собеседник. Первым рейсом вывезли детей. Остальные ждали на берегу. "Обратно в село со мной отправился парнишка, он пришел в отпуск с СВО, старлей, он взял пару гранат, бронежилет и поехал со мной за людьми. И так ездил со мной. Рассказывал, что хотел бы остаться тут и воевать за свою землю, но ему не дали остаться, после отпуска велели вернуться в свою часть", - рассказал Войнов. Когда лодки вернулись за второй партией селян, Андрей сошел на берег и дошел до шлагбаума, где увидел технику ВСУ. Стало ясно, что действовать нужно скорее. В лодки посадили стариков, один из них был дедушка-инвалид с палочкой. "Переживания были, что укры прыгнут на лодки и пустятся за нами, потому что две лодки стояли на берегу, но их, видимо, не нашли. Там камышовая зона большая, и где-то берег хорошо просматривается, где-то плохо. Могли, конечно, дрон запустить. У меня на затылке глаз нет, и я не знаю, видели нас или нет, но я вел лодку и думал: стрельнут - не стрельнут?" - рассказал собеседник. Во время последнего рейса, по словам Андрея, оставшихся жителей пришлось искать по полям и лесам - они намеревались переждать наступление ВСУ там, но им объяснили, что оставаться нельзя. "Один знакомый рассказывал, что их машину тормознули трое ВСУшников где-то под Снагостью, двое - неясно, какой национальности, а третий был украинец. Проверили машину на наличие оружия, убедились, что его нет. И украинец сказал: "Валите отсюда, если придут поляки, вам не жить, они не щадят", - рассказал Андрей. И все-таки, по словам собеседника, в поселке осталась одна семья: 70-летний дедушка с женой в инвалидной коляске и его лежачая мать. "Я предлагал их вывезти, потому что одну бабушку мы тоже несли к лодкам прямо на покрывалах, в лодку посадили ее на пеноплекс, он мягенький, нормально. Но мужчина не захотел, говорит: "Ну куда я? Что будет, то будет". Некоторое время с ним связь была, он говорил, что ходят, стреляют по домам. Сейчас связи нет", - рассказал собеседник. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240820/zhitelnitsa-1967228902.html

https://ria.ru/20240821/kursk-1967450781.html

https://ria.ru/20240821/vsu-1967448408.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия