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В ЛНР заявили, что преступления Киева войдут в учебники - РИА Новости, 21.08.2024
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04:26 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967451576.html
В ЛНР заявили, что преступления Киева войдут в учебники
В ЛНР заявили, что преступления Киева войдут в учебники - РИА Новости, 21.08.2024
В ЛНР заявили, что преступления Киева войдут в учебники
Преступления Киева войдут в учебники как жесточайшее явление в современной истории, заявил РИА Новости в преддверии Дня памяти жертв терроризма депутат... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T04:26
2024-08-21T04:26
специальная военная операция на украине
донбасс
киев
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
украина
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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Преступления Киева войдут в учебники как жесточайшее явление в современной истории, заявил РИА Новости в преддверии Дня памяти жертв терроризма депутат Народного Совета ЛНР Александр Криеренко. Двадцать первое августа - международный день памяти и поминовения жертв терроризма. "Десять лет назад Киев объявил народу Донбасса "антитеррористическую операцию", тем самым начал жестоко убивать детей, стариков и женщин. По сути операция стала карательной акцией для устрашения безоружных людей, которые не поддержали госпереворот в стране и не приняли чуждую им неофашистскую идеологию", - сказал Криеренко. Он подчеркнул, что эти события разделили мир для жителей Донбасса на "до" и "после". Армия Киева вела и ведет огонь по домам, школам, детским площадкам. "С 2014 года потерпевшими от военной агрессии Украины в республиках Донбасса и Новороссии были признаны более 24 тысяч несовершеннолетних. Только в нашей республике в результате украинских обстрелов погибли 68 детей. За каждой из этих смертей – безмерное горе их близких, страшная боль, которая не утихает с годами", - дополнил собеседник агентства. По мнению депутата, в 2022 году президент России принял единственно верное решение, чтобы защитить маленьких и взрослых жителей Донбасса. "Пока наши воины сражаются с врагом на передовой, в тылу делается все для того, чтобы наши дети чувствовали себя счастливыми. В этом очень помогают регионы-шефы, которые организуют для них оздоровительные поездки, отдых в лагерях, образовательные проекты. Все вместе мы стараемся, чтобы дети Донбасса отвлекались от ужасов войны", - сказал Криеренко. Он подчеркнул, что в международный день памяти и поминовения жертв терроризма Донбасс вспоминает и скорбит о каждом, чью жизнь "жестоко забрала с собой эта террористическая операция неонацистов". "Преступления киевского режима войдут в учебники как жесточайшее явление современной истории, когда язык, история, вера и самоопределение стали веской причиной для физического уничтожения людей и акта терроризма длиной в 10 лет", - подытожил депутат.
https://ria.ru/20240727/donetsk-1962374223.html
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донбасс
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донбасс, киев, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Киев, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
В ЛНР заявили, что преступления Киева войдут в учебники

Депутат Криеренко: преступления Киева войдут в учебники как чудовищное явление

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоврежденный жилой дом после обстрела Донецка
Поврежденный жилой дом после обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Поврежденный жилой дом после обстрела Донецка. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Преступления Киева войдут в учебники как жесточайшее явление в современной истории, заявил РИА Новости в преддверии Дня памяти жертв терроризма депутат Народного Совета ЛНР Александр Криеренко.
Двадцать первое августа - международный день памяти и поминовения жертв терроризма.
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"Десять лет назад Киев объявил народу Донбасса "антитеррористическую операцию", тем самым начал жестоко убивать детей, стариков и женщин. По сути операция стала карательной акцией для устрашения безоружных людей, которые не поддержали госпереворот в стране и не приняли чуждую им неофашистскую идеологию", - сказал Криеренко.
Он подчеркнул, что эти события разделили мир для жителей Донбасса на "до" и "после". Армия Киева вела и ведет огонь по домам, школам, детским площадкам.
"С 2014 года потерпевшими от военной агрессии Украины в республиках Донбасса и Новороссии были признаны более 24 тысяч несовершеннолетних. Только в нашей республике в результате украинских обстрелов погибли 68 детей. За каждой из этих смертей – безмерное горе их близких, страшная боль, которая не утихает с годами", - дополнил собеседник агентства.
По мнению депутата, в 2022 году президент России принял единственно верное решение, чтобы защитить маленьких и взрослых жителей Донбасса.
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"Пока наши воины сражаются с врагом на передовой, в тылу делается все для того, чтобы наши дети чувствовали себя счастливыми. В этом очень помогают регионы-шефы, которые организуют для них оздоровительные поездки, отдых в лагерях, образовательные проекты. Все вместе мы стараемся, чтобы дети Донбасса отвлекались от ужасов войны", - сказал Криеренко.
Он подчеркнул, что в международный день памяти и поминовения жертв терроризма Донбасс вспоминает и скорбит о каждом, чью жизнь "жестоко забрала с собой эта террористическая операция неонацистов".
"Преступления киевского режима войдут в учебники как жесточайшее явление современной истории, когда язык, история, вера и самоопределение стали веской причиной для физического уничтожения людей и акта терроризма длиной в 10 лет", - подытожил депутат.
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