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Ливанский эксперт сравнил украинских пропагандистов с террористами в Сирии - РИА Новости, 21.08.2024
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03:58 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967449326.html
Ливанский эксперт сравнил украинских пропагандистов с террористами в Сирии
Ливанский эксперт сравнил украинских пропагандистов с террористами в Сирии - РИА Новости, 21.08.2024
Ливанский эксперт сравнил украинских пропагандистов с террористами в Сирии
Постановочные съемки в областной Сумской больнице и те, что уже были опубликованы украинскими военными в Курской области похожи по сценарию на те сюжеты,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T03:58
2024-08-21T03:58
в мире
курская область
дума
дамаск (город)
сирия
украина
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БЕЙРУТ, 21 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Постановочные съемки в областной Сумской больнице и те, что уже были опубликованы украинскими военными в Курской области похожи по сценарию на те сюжеты, которые публиковали пропагандисты террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в больнице города Дума в пригороде Дамаска в 2018 году, рассказал РИА Новости ливанский эксперт, директор Национального фонда исследований и статистики Закария Хамудан. Ранее источник РИА Новости сообщил, что сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли иностранных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице с целью обвинить российских военных в обстреле собственного гражданского населения в Курской области. "Постановки украинцев в больницах и в других местах, с привлечением гражданского населения, связанные с обстрелами и бомбардировками, схожи с тем, что было раньше в Сирии. К примеру, что было в Думе, с вымышленным применением хлора. Это говорит о том, что сценарист один и тот же и корни уходят в Великобританию", - сказал Хамудан. Ливанский эксперт предположил, что на фоне поражений украинской армии на фронте в сюжетах разных СМИ и в интернет-пространстве будет появляется еще больше постановочных видеоматериалов, режиссерами которых, как и в сирийской войне, будут специалисты из США и Великобритании. "Все это ради общественного мнения. Зеленский, в том числе как часть этих представлений, выставляет себя угнетенным и якобы живет под мировым давлением. Взамен он играет свою роль перед мировым сообществом, надеясь скрыть свои преступления в результате которых погибли десятки тысяч украинских граждан", - добавил он. "В реалии все человечное просто исчезло из-за таких акций. Украинцы прибегают к методам актерского мастерства и постановки, чтобы показать какие они обделенные и, с другой стороны, бравые. При этом они осуществляют реальные преступления против человечности. Они свое же население принудительно загоняют на фронт, в том числе мужчин старше 50 лет, чтобы они воевали, по сути, в интересах США и Великобритании", - отметил Хамудан. Весной 2018 года в ходе операции сирийской армии по освобождению города Дума в восточном пригороде Дамаска террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра"* сняли постановочное видео, где в больнице боевики поливают водой людей, которые якобы отравились хлором, тем самым пытаясь обвинить сирийских силовиков в применении отравляющих веществ против мирного населения и привлечь внимание мирового сообщества.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240815/razvozhai-1966406828.html
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курская область
дума
дамаск (город)
сирия
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в мире, курская область, дума, дамаск (город), сирия, украина
В мире, Курская область, Дума, Дамаск (город), Сирия, Украина
Ливанский эксперт сравнил украинских пропагандистов с террористами в Сирии

Эксперт Хамудан: украинские съемки в Сумской больнице походят на сюжеты из Сирии

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 21 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Постановочные съемки в областной Сумской больнице и те, что уже были опубликованы украинскими военными в Курской области похожи по сценарию на те сюжеты, которые публиковали пропагандисты террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в больнице города Дума в пригороде Дамаска в 2018 году, рассказал РИА Новости ливанский эксперт, директор Национального фонда исследований и статистики Закария Хамудан.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли иностранных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице с целью обвинить российских военных в обстреле собственного гражданского населения в Курской области.
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"Постановки украинцев в больницах и в других местах, с привлечением гражданского населения, связанные с обстрелами и бомбардировками, схожи с тем, что было раньше в Сирии. К примеру, что было в Думе, с вымышленным применением хлора. Это говорит о том, что сценарист один и тот же и корни уходят в Великобританию", - сказал Хамудан.
Ливанский эксперт предположил, что на фоне поражений украинской армии на фронте в сюжетах разных СМИ и в интернет-пространстве будет появляется еще больше постановочных видеоматериалов, режиссерами которых, как и в сирийской войне, будут специалисты из США и Великобритании. "Все это ради общественного мнения. Зеленский, в том числе как часть этих представлений, выставляет себя угнетенным и якобы живет под мировым давлением. Взамен он играет свою роль перед мировым сообществом, надеясь скрыть свои преступления в результате которых погибли десятки тысяч украинских граждан", - добавил он.
"В реалии все человечное просто исчезло из-за таких акций. Украинцы прибегают к методам актерского мастерства и постановки, чтобы показать какие они обделенные и, с другой стороны, бравые. При этом они осуществляют реальные преступления против человечности. Они свое же население принудительно загоняют на фронт, в том числе мужчин старше 50 лет, чтобы они воевали, по сути, в интересах США и Великобритании", - отметил Хамудан.
Весной 2018 года в ходе операции сирийской армии по освобождению города Дума в восточном пригороде Дамаска террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра"* сняли постановочное видео, где в больнице боевики поливают водой людей, которые якобы отравились хлором, тем самым пытаясь обвинить сирийских силовиков в применении отравляющих веществ против мирного населения и привлечь внимание мирового сообщества.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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