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Террористические нападения Киева поражают жестокостью, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:41 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967444976.html
Террористические нападения Киева поражают жестокостью, заявили в ЛНР
Террористические нападения Киева поражают жестокостью, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.08.2024
Террористические нападения Киева поражают жестокостью, заявили в ЛНР
Террористические нападения Киева в отношении мирных жителей поражают своей жестокостью, заявил РИА Новости заместитель председателя Народного совета ЛНР Максим... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T02:41
2024-08-21T02:41
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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Террористические нападения Киева в отношении мирных жителей поражают своей жестокостью, заявил РИА Новости заместитель председателя Народного совета ЛНР Максим Уваров. Двадцать первое августа - международный день памяти и поминовения жертв терроризма. "Террористические нападения украинской власти поражают своей жестокостью и безжалостностью, за кажущейся идеологией или мотивами стоят люди, готовые убивать и мучить невинных, не взирая на их возраст, пол или вероисповедание, - это вызывает ужас... Жертвами киевского режима чаще всего становятся обычные люди. Те, кто просто случайно находился в том или ином месте во время их акта террора. Это могут быть дети, старики, молодые люди, семьи, проходившие мимо. Потеря каждой такой жизни - это потеря человечности... Это обычные мирные люди, (которые) стали жертвами безумия и ненависти со стороны украинских неофашистов", - сказал Уваров. По его мнению, "украинский терроризм" не имеет оправданий и не может быть принят обществом. "Наша задача не допустить, чтобы злоба и ненависть победили добру добро и сострадание... Хотя я лично испытываю только гнев и негодование по отношению к тем, кто замешан в этой ужасной смертельной цепи, исходящей от украинского террора. Мы не можем оставаться безучастными, мы должны действовать и бороться за жизни и мир вокруг нас. Мы должны быть вместе и стоять единым целым перед лицом любого проявления терроризма, чтобы не дать ему силы существовать в будущем", - прокомментировал Уваров.
https://ria.ru/20240820/vsu-1967418163.html
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киев, луганская народная республика, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, В мире
Террористические нападения Киева поражают жестокостью, заявили в ЛНР

Зампред Народного совета ЛНР Уваров: теракты Киева поражают своей жестокостью

© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области
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Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Террористические нападения Киева в отношении мирных жителей поражают своей жестокостью, заявил РИА Новости заместитель председателя Народного совета ЛНР Максим Уваров.
Двадцать первое августа - международный день памяти и поминовения жертв терроризма.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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"Террористические нападения украинской власти поражают своей жестокостью и безжалостностью, за кажущейся идеологией или мотивами стоят люди, готовые убивать и мучить невинных, не взирая на их возраст, пол или вероисповедание, - это вызывает ужас... Жертвами киевского режима чаще всего становятся обычные люди. Те, кто просто случайно находился в том или ином месте во время их акта террора. Это могут быть дети, старики, молодые люди, семьи, проходившие мимо. Потеря каждой такой жизни - это потеря человечности... Это обычные мирные люди, (которые) стали жертвами безумия и ненависти со стороны украинских неофашистов", - сказал Уваров.
По его мнению, "украинский терроризм" не имеет оправданий и не может быть принят обществом.
"Наша задача не допустить, чтобы злоба и ненависть победили добру добро и сострадание... Хотя я лично испытываю только гнев и негодование по отношению к тем, кто замешан в этой ужасной смертельной цепи, исходящей от украинского террора. Мы не можем оставаться безучастными, мы должны действовать и бороться за жизни и мир вокруг нас. Мы должны быть вместе и стоять единым целым перед лицом любого проявления терроризма, чтобы не дать ему силы существовать в будущем", - прокомментировал Уваров.
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