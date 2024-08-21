https://ria.ru/20240821/ukraina-1967444976.html

Террористические нападения Киева поражают жестокостью, заявили в ЛНР

Террористические нападения Киева поражают жестокостью, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.08.2024

Террористические нападения Киева поражают жестокостью, заявили в ЛНР

Террористические нападения Киева в отношении мирных жителей поражают своей жестокостью, заявил РИА Новости заместитель председателя Народного совета ЛНР Максим... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T02:41

2024-08-21T02:41

2024-08-21T02:41

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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Террористические нападения Киева в отношении мирных жителей поражают своей жестокостью, заявил РИА Новости заместитель председателя Народного совета ЛНР Максим Уваров. Двадцать первое августа - международный день памяти и поминовения жертв терроризма. "Террористические нападения украинской власти поражают своей жестокостью и безжалостностью, за кажущейся идеологией или мотивами стоят люди, готовые убивать и мучить невинных, не взирая на их возраст, пол или вероисповедание, - это вызывает ужас... Жертвами киевского режима чаще всего становятся обычные люди. Те, кто просто случайно находился в том или ином месте во время их акта террора. Это могут быть дети, старики, молодые люди, семьи, проходившие мимо. Потеря каждой такой жизни - это потеря человечности... Это обычные мирные люди, (которые) стали жертвами безумия и ненависти со стороны украинских неофашистов", - сказал Уваров. По его мнению, "украинский терроризм" не имеет оправданий и не может быть принят обществом. "Наша задача не допустить, чтобы злоба и ненависть победили добру добро и сострадание... Хотя я лично испытываю только гнев и негодование по отношению к тем, кто замешан в этой ужасной смертельной цепи, исходящей от украинского террора. Мы не можем оставаться безучастными, мы должны действовать и бороться за жизни и мир вокруг нас. Мы должны быть вместе и стоять единым целым перед лицом любого проявления терроризма, чтобы не дать ему силы существовать в будущем", - прокомментировал Уваров.

https://ria.ru/20240820/vsu-1967418163.html

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киев, луганская народная республика, украина, россия, в мире