https://ria.ru/20240821/ukraina-1967443654.html

Настоятель латакийской церкви прокомментировал решение Рады по УПЦ

Настоятель латакийской церкви прокомментировал решение Рады по УПЦ - РИА Новости, 21.08.2024

Настоятель латакийской церкви прокомментировал решение Рады по УПЦ

Решения украинского парламента, связанные с Украинской православной церковью (УПЦ), неприемлемы и ущемляют права мирового православия, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T02:08

2024-08-21T02:08

2024-08-21T02:08

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религия

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ДАМАСК, 21 авг - РИА Новости. Решения украинского парламента, связанные с Украинской православной церковью (УПЦ), неприемлемы и ущемляют права мирового православия, заявил РИА Новости настоятель латакийской православной церкви Антониус Масух. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь (УПЦ) – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. "Вмешательства украинских или каких-либо еще парламентариев в дела церкви неприемлемы. Церковь сама решает и дает независимость, а не голосование в парламенте или решение страны, находящейся под давлением. Права церкви учтены во всех уважающих себя странах, а мы видим прямое вмешательство в церковные дела", - сказал Масух. По словам настоятеля, какие-либо обвинения в адрес церкви, связанные со шпионажем в пользу России, вызывают возмущение, так как роль церкви аполитична и ее полномочия гораздо шире одного государства. "Русской православной церкви несколько сотен лет и русский православный народ хранит устои и заветы церкви. Мы хранители веры, а не чьи-либо шпионы", - добавил он. Масух отметил, что попытки разделения церкви подобные тем, что происходят на Украине, вредят всему единству православного мира. "Более того, киевский режим осквернил ценности верующих, сжигая определенные церкви под предлогом их политизации - это неприемлемо, церковь объединяет, а не разделяет, и политические разногласия между какими бы то ни было государствами не дают право чинить раскол церкви", - добавил настоятель. Масух отметил, что православная церковь не вмешивается в политические процессы и призывает к единству церкви, верующих и народов во имя мира.

https://ria.ru/20240820/ukraina-1967390120.html

https://ria.ru/20240821/upts-1967441081.html

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россия, украина, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире, религия