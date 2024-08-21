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Постпредство России при ООН призвало осудить убийства Киевом журналистов - РИА Новости, 21.08.2024
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02:01 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967442882.html
Постпредство России при ООН призвало осудить убийства Киевом журналистов
Постпредство России при ООН призвало осудить убийства Киевом журналистов - РИА Новости, 21.08.2024
Постпредство России при ООН призвало осудить убийства Киевом журналистов
Постпредство России при ООН по случаю годовщины гибели журналистки Дарьи Дугиной от рук украинских спецслужб призвала международные организации осудить... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T02:01
2024-08-21T02:01
в мире
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
дарья дугина
владимир зеленский
оон
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Постпредство России при ООН по случаю годовщины гибели журналистки Дарьи Дугиной от рук украинских спецслужб призвала международные организации осудить "преднамеренные расправы" в отношении представителей СМИ, совершаемые кликой Владимира Зеленского. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. "Требуем от профильных международных организаций и правозащитных институтов отказаться от политики двойных стандартов при оценке подобных преступлений и наконец решительно осудить эту и многие другие преднамеренные расправы в отношении представителей СМИ, совершаемые кликой Зеленского", - сообщает постпредство в Telegram-канале. В российской миссии также сочли неприемлемым "позорное молчание" международного сообщества по резонансным убийствам представителей российских СМИ и рассматривают это как "потворство дальнейшим, еще более циничным и бесчеловечным злодеяниям Киева".
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
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россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
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в мире, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), дарья дугина, владимир зеленский, оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
В мире, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Дарья Дугина, Владимир Зеленский, ООН, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
Постпредство России при ООН призвало осудить убийства Киевом журналистов

Миссия в ООН: международные организации должны осудить расправы Киева над СМИ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание постпредства России при ООН в Женеве
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание постпредства России при ООН в Женеве . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Постпредство России при ООН по случаю годовщины гибели журналистки Дарьи Дугиной от рук украинских спецслужб призвала международные организации осудить "преднамеренные расправы" в отношении представителей СМИ, совершаемые кликой Владимира Зеленского.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
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"Требуем от профильных международных организаций и правозащитных институтов отказаться от политики двойных стандартов при оценке подобных преступлений и наконец решительно осудить эту и многие другие преднамеренные расправы в отношении представителей СМИ, совершаемые кликой Зеленского", - сообщает постпредство в Telegram-канале.
В российской миссии также сочли неприемлемым "позорное молчание" международного сообщества по резонансным убийствам представителей российских СМИ и рассматривают это как "потворство дальнейшим, еще более циничным и бесчеловечным злодеяниям Киева".
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В миреРоссияОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)Дарья ДугинаВладимир ЗеленскийООНФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Украина
 
 
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