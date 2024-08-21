https://ria.ru/20240821/ukraina-1967442882.html

Постпредство России при ООН призвало осудить убийства Киевом журналистов

Постпредство России при ООН призвало осудить убийства Киевом журналистов - РИА Новости, 21.08.2024

Постпредство России при ООН призвало осудить убийства Киевом журналистов

Постпредство России при ООН по случаю годовщины гибели журналистки Дарьи Дугиной от рук украинских спецслужб призвала международные организации осудить... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T02:01

2024-08-21T02:01

2024-08-21T02:01

в мире

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

дарья дугина

владимир зеленский

оон

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767193392_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6625a619cd0ea5a4a42758df108b6676.jpg

ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Постпредство России при ООН по случаю годовщины гибели журналистки Дарьи Дугиной от рук украинских спецслужб призвала международные организации осудить "преднамеренные расправы" в отношении представителей СМИ, совершаемые кликой Владимира Зеленского. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. "Требуем от профильных международных организаций и правозащитных институтов отказаться от политики двойных стандартов при оценке подобных преступлений и наконец решительно осудить эту и многие другие преднамеренные расправы в отношении представителей СМИ, совершаемые кликой Зеленского", - сообщает постпредство в Telegram-канале. В российской миссии также сочли неприемлемым "позорное молчание" международного сообщества по резонансным убийствам представителей российских СМИ и рассматривают это как "потворство дальнейшим, еще более циничным и бесчеловечным злодеяниям Киева".

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), дарья дугина, владимир зеленский, оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина