https://ria.ru/20240821/ukraina-1967442184.html

В ЛНР назвали терроризм частью политики Киева

В ЛНР назвали терроризм частью политики Киева - РИА Новости, 21.08.2024

В ЛНР назвали терроризм частью политики Киева

Массовый терроризм стал частью политики Киева в отношении граждан РФ и сторонников Русского мира, заявил РИА Новости в преддверии Дня памяти жертв терроризма... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T01:47

2024-08-21T01:47

2024-08-21T01:47

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украина

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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Массовый терроризм стал частью политики Киева в отношении граждан РФ и сторонников Русского мира, заявил РИА Новости в преддверии Дня памяти жертв терроризма депутат Народного Совета ЛНР Геннадий Тараканов. Двадцать первое августа - международный день памяти и поминовения жертв терроризма. "Украинские власти никогда не скрывали своего восторга и ликования, когда на фронте, в России, на мирных территориях Донбасса происходили те или иные трагедии, теракты, так как сами же становились их организаторами… Неотъемлемой частью политики Украины по отношению к российскому государству, российским гражданам и всем, кто, так или иначе сторонник Русского мира, является массовый терроризм", - заявил Тараканов. Тараканов напомнил, что "нацистский, террористический режим на Украине" изначально был создан в результате государственного переворота, организованного при прямой поддержке США. По его словам, теракты совершались Киевом как в Донбассе, так и на других территориях. "Вспомним самые громкие теракты, которые совершили украинские спецслужбы с начала СВО. В 2022 году ВСУ взяли в заложники жителей и сотрудников дома престарелых и инвалидов в поселке Старая Краснянка в ЛНР. Украинские военнослужащие разместили во дворе здания военную технику, а при отступлении обстреляли его, в результате чего начался пожар. В огне тогда погибло около 30 мирных жителей. Старики лежали беспомощные и умирали в страшных муках", - пояснил собеседник агентства. Депутат заявил, что осуждает и возмущен действиями украинской стороны в Курской области. "Для нынешнего киевского режима катастрофой будет тот момент, когда Киев снова станет русским. Когда вновь зазвучат православные молитвы в Киево-Печерской лавре, когда вновь русские люди начнут не сжигать русские книги, а наоборот собирать, издавать. Когда Киево-Могилянская академия начнёт формировать русскую культуру. Когда вновь эта земля обретёт своё истинное состояние – быть русской землей. А люди же на этой земле ощутят себя русскими, малороссами. Вот это будет самая настоящая катастрофа и абсолютное поражение всех этих западных историй", - сказал Тараканов.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

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в мире, киев, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина