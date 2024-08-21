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В ЛНР назвали терроризм частью политики Киева - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:47 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967442184.html
В ЛНР назвали терроризм частью политики Киева
В ЛНР назвали терроризм частью политики Киева - РИА Новости, 21.08.2024
В ЛНР назвали терроризм частью политики Киева
Массовый терроризм стал частью политики Киева в отношении граждан РФ и сторонников Русского мира, заявил РИА Новости в преддверии Дня памяти жертв терроризма... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T01:47
2024-08-21T01:47
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Массовый терроризм стал частью политики Киева в отношении граждан РФ и сторонников Русского мира, заявил РИА Новости в преддверии Дня памяти жертв терроризма депутат Народного Совета ЛНР Геннадий Тараканов. Двадцать первое августа - международный день памяти и поминовения жертв терроризма. "Украинские власти никогда не скрывали своего восторга и ликования, когда на фронте, в России, на мирных территориях Донбасса происходили те или иные трагедии, теракты, так как сами же становились их организаторами… Неотъемлемой частью политики Украины по отношению к российскому государству, российским гражданам и всем, кто, так или иначе сторонник Русского мира, является массовый терроризм", - заявил Тараканов. Тараканов напомнил, что "нацистский, террористический режим на Украине" изначально был создан в результате государственного переворота, организованного при прямой поддержке США. По его словам, теракты совершались Киевом как в Донбассе, так и на других территориях. "Вспомним самые громкие теракты, которые совершили украинские спецслужбы с начала СВО. В 2022 году ВСУ взяли в заложники жителей и сотрудников дома престарелых и инвалидов в поселке Старая Краснянка в ЛНР. Украинские военнослужащие разместили во дворе здания военную технику, а при отступлении обстреляли его, в результате чего начался пожар. В огне тогда погибло около 30 мирных жителей. Старики лежали беспомощные и умирали в страшных муках", - пояснил собеседник агентства. Депутат заявил, что осуждает и возмущен действиями украинской стороны в Курской области. "Для нынешнего киевского режима катастрофой будет тот момент, когда Киев снова станет русским. Когда вновь зазвучат православные молитвы в Киево-Печерской лавре, когда вновь русские люди начнут не сжигать русские книги, а наоборот собирать, издавать. Когда Киево-Могилянская академия начнёт формировать русскую культуру. Когда вновь эта земля обретёт своё истинное состояние – быть русской землей. А люди же на этой земле ощутят себя русскими, малороссами. Вот это будет самая настоящая катастрофа и абсолютное поражение всех этих западных историй", - сказал Тараканов.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
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в мире, киев, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
В ЛНР назвали терроризм частью политики Киева

Тараканов: массовый терроризм стал частью политики Киева в отношении россиян

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Массовый терроризм стал частью политики Киева в отношении граждан РФ и сторонников Русского мира, заявил РИА Новости в преддверии Дня памяти жертв терроризма депутат Народного Совета ЛНР Геннадий Тараканов.
Двадцать первое августа - международный день памяти и поминовения жертв терроризма.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
"Украинские власти никогда не скрывали своего восторга и ликования, когда на фронте, в России, на мирных территориях Донбасса происходили те или иные трагедии, теракты, так как сами же становились их организаторами… Неотъемлемой частью политики Украины по отношению к российскому государству, российским гражданам и всем, кто, так или иначе сторонник Русского мира, является массовый терроризм", - заявил Тараканов.
Тараканов напомнил, что "нацистский, террористический режим на Украине" изначально был создан в результате государственного переворота, организованного при прямой поддержке США. По его словам, теракты совершались Киевом как в Донбассе, так и на других территориях.
"Вспомним самые громкие теракты, которые совершили украинские спецслужбы с начала СВО. В 2022 году ВСУ взяли в заложники жителей и сотрудников дома престарелых и инвалидов в поселке Старая Краснянка в ЛНР. Украинские военнослужащие разместили во дворе здания военную технику, а при отступлении обстреляли его, в результате чего начался пожар. В огне тогда погибло около 30 мирных жителей. Старики лежали беспомощные и умирали в страшных муках", - пояснил собеседник агентства.
Депутат заявил, что осуждает и возмущен действиями украинской стороны в Курской области.
"Для нынешнего киевского режима катастрофой будет тот момент, когда Киев снова станет русским. Когда вновь зазвучат православные молитвы в Киево-Печерской лавре, когда вновь русские люди начнут не сжигать русские книги, а наоборот собирать, издавать. Когда Киево-Могилянская академия начнёт формировать русскую культуру. Когда вновь эта земля обретёт своё истинное состояние – быть русской землей. А люди же на этой земле ощутят себя русскими, малороссами. Вот это будет самая настоящая катастрофа и абсолютное поражение всех этих западных историй", - сказал Тараканов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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