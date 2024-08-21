https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

Украина добилась своего

Украина добилась своего - РИА Новости, 21.08.2024

Украина добилась своего

Вторую неделю на наше западное пограничье едут и едут люди. Едут врачи, фельдшеры, медсестры — спасать жизни людей. Везут гуманитарку волонтеры — людям,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T08:00

2024-08-21T08:00

2024-08-21T08:01

аналитика

украина

курская область

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967362919_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_be0b2c2a6c36930d1ded0357695e8eee.jpg

Вторую неделю на наше западное пограничье едут и едут люди. Едут врачи, фельдшеры, медсестры — спасать жизни людей. Везут гуманитарку волонтеры — людям, вынужденным покинуть свои дома, нужно буквально все — от тапочек до зубной пасты, от подушки до лекарств. Едет молодежь, пробирается в самые опасные места и буквально на руках эвакуирует пожилых жителей.Украинская диверсия в Курской области привела к тому, что число добровольцев, идущих на СВО, резко выросло. Так мы отвечаем на все попытки нас запугать.Но параллельно пошла и другая, общественная мобилизация. Возникло ощущение, что мы все сегодня в равной степени под ударом — белые воротнички и синие воротнички, хипстеры и ватники, вообще все люди, проживающие на просторах нашей необъятной родины. И ко всем нам, современным людям, со своими слабостями, хобби, автокредитами и тараканами в голове относится сказанное когда-то "Ни шагу назад".Ведь наши предки, победившие в великой войне, тоже не были какими-то волшебными людьми из стали. Женщины мечтали о шелковых чулках, а бойцы в часы отдыха смеялись на трофейных кинокомедиях. И все это не мешало им сражаться и побеждать. Глупо пытаться делить нас, сегодняшних, честно воюющих и трудящихся, на правильных и неправильных патриотов.Вон тот парень в модной футболке, который пьет смузи на веранде летнего кафе, вполне может быть бойцом, приехавшим с СВО в долгожданный отпуск — Москва, кстати, лидирует в стране по числу добровольцев. А вон та девушка с волосами, крашеными в зелено-фиолетовый цвет, возит, возможно, гуманитарку в Донбасс. У нас доблестно сражаются двадцатилетние анимешники — то опорник возьмут, то вражескую БМП затрофеят. То есть рискуют жизнью те люди, о которых мы такого и подумать не могли.Я заглядываю на сайт развлекательного глянцевого издания — ну, там, где патентованные снобы изъясняются со своими читателями на птичьем англо-русском языке, и внезапно вижу большой материал — как помочь людям в Курской области. Значит, и эти люди с птичьим языком тоже наши люди, значит, они все понимают.Все партии, независимо от их идей и программ, везут тонны продуктов, воды, бытовой техники на запад, оснащают пункты временного пребывания.Даже среди, казалось бы, абсолютно расчеловечившихся эмигрантов нашлись те, кто сказал, что это мерзость — радоваться гибели русских людей. "Партия чужой крови пробила очередное дно," — заявил бывший депутат Лев Шлосберг*. Ну, молодец, ничего не скажешь. Понятно, что это требует смелости.Такое впечатление, что у всех как-то разом открылись глаза. Светлоликие граждане — это именно они сегодня радуются гибели курян — десятилетиями уговаривали нас: "кому мы нужны?" Ну, вот, теперь мы отчетливо видим: мы нужны, за нами пришли. Если мы не сплотимся, нас всех убьют, не глядя ни на место прописки, ни на политические убеждения, ни на банковский счет.И вот в Курскую область, ничего не боясь, едут люди со всех концов огромной страны. В спасение наших граждан включились тысячи человек, раньше абсолютно от всего этого далеких. Потому что как же иначе? Судьба наших людей абсолютно безразлична всему миру. Ау, западные правозащитники! Где вы, международные организации, борющиеся за права человека? Все они демонстративно игнорируют страдания жителей Курской области.Соизволила отреагировать на происходящее только комиссар по правам человека ООН.Но ведь это та самая женщина, которая, как попугай, повторяла дикие украинские байки про якобы военные преступления наших бойцов. Вряд ли стоит ждать от нее помощи.Но мы справимся сами. Бариста в Курске разливает бесплатный кофе людям, ожидающим в очереди. Вероятно, как-то не так он видел свою карьеру бариста, но он прекрасно справляется.Главная задача не дать нас сегодня раздергать. Наше единство — главная цель наших врагов, они будут бить по нему, не щадя сил. Будут стравливать, разжигая конфликты на ровном месте. Очень важно уметь не вестись на эти провокации.Не начинать охоту на ведьм, прощать друг другу ошибки. Не требовать от людей невозможного — послушаешь иных турбо-патриотов, так у них все патриоты должны шагать строем, питаться сухим хлебом и ни в коем случае не пить смузи, словно этот безобидный ягодно-банановый напиток переносит вирус предательства. "Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст", помним-помним, конечно.Но и болезненный эскапизм, когда человек с головой уходит в потребление чего угодно, лишь бы не видеть ничего вокруг и жить по принципу "я в домике", тоже вредная крайность. Война постучалась в нашу дверь. Мы обязательно ее победим — если будем все вместе.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240613/opros-1952623466.html

https://ria.ru/20240818/statya-1966885256.html

https://ria.ru/20240820/evakuatsiya-1967281225.html

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

https://ria.ru/20240815/kursk-1966195405.html

https://ria.ru/20240819/pomosch-1967078444.html

украина

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, украина, курская область, сво