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В Мурманской области выявили угрозу применения беспилотника - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:29 21.08.2024 (обновлено: 17:34 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/ugroza-1967617395.html
В Мурманской области выявили угрозу применения беспилотника
В Мурманской области выявили угрозу применения беспилотника - РИА Новости, 21.08.2024
В Мурманской области выявили угрозу применения беспилотника
На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника, все необходимые меры по повышению безопасности приняты, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:29
2024-08-21T17:34
мурманская область
специальная военная операция на украине
россия
андрей чибис
безопасность
вооруженные силы рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника, все необходимые меры по повышению безопасности приняты, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале."На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника. Все необходимые меры по повышению безопасности приняты", - написал он.Губернатор попросил жителей быть бдительными и сообщать по номеру 112 о подозрительных ситуациях.
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мурманская область, россия, андрей чибис, безопасность, вооруженные силы рф
Мурманская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Чибис, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Мурманской области выявили угрозу применения беспилотника

Власти Мурманской области сообщили о воздушной угрозе применения беспилотника

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника, все необходимые меры по повышению безопасности приняты, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
"На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника. Все необходимые меры по повышению безопасности приняты", - написал он.
Губернатор попросил жителей быть бдительными и сообщать по номеру 112 о подозрительных ситуациях.
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Специальная военная операция на УкраинеМурманская областьРоссияАндрей ЧибисБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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