https://ria.ru/20240821/ugroza-1967617395.html

В Мурманской области выявили угрозу применения беспилотника

В Мурманской области выявили угрозу применения беспилотника - РИА Новости, 21.08.2024

В Мурманской области выявили угрозу применения беспилотника

На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника, все необходимые меры по повышению безопасности приняты, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:29

2024-08-21T17:29

2024-08-21T17:34

мурманская область

специальная военная операция на украине

россия

андрей чибис

безопасность

вооруженные силы рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника, все необходимые меры по повышению безопасности приняты, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале."На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника. Все необходимые меры по повышению безопасности приняты", - написал он.Губернатор попросил жителей быть бдительными и сообщать по номеру 112 о подозрительных ситуациях.

https://ria.ru/20240821/aeroport-1967616111.html

мурманская область

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мурманская область, россия, андрей чибис, безопасность, вооруженные силы рф