https://ria.ru/20240821/ugroza-1967617395.html
В Мурманской области выявили угрозу применения беспилотника
В Мурманской области выявили угрозу применения беспилотника - РИА Новости, 21.08.2024
В Мурманской области выявили угрозу применения беспилотника
На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника, все необходимые меры по повышению безопасности приняты, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:29
2024-08-21T17:29
2024-08-21T17:34
мурманская область
специальная военная операция на украине
россия
андрей чибис
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892142127_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_e41df5eb4ef6740d4b9d54cf7288e506.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника, все необходимые меры по повышению безопасности приняты, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале."На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника. Все необходимые меры по повышению безопасности приняты", - написал он.Губернатор попросил жителей быть бдительными и сообщать по номеру 112 о подозрительных ситуациях.
https://ria.ru/20240821/aeroport-1967616111.html
мурманская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892142127_67:0:2796:2047_1920x0_80_0_0_ab53afea2baef116f33ba21283e2830a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, россия, андрей чибис, безопасность, вооруженные силы рф
Мурманская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Чибис, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Мурманской области выявили угрозу применения беспилотника
Власти Мурманской области сообщили о воздушной угрозе применения беспилотника