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ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по школе в городе Газа - РИА Новости, 21.08.2024
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19:18 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/udar-1967642789.html
ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по школе в городе Газа
ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по школе в городе Газа - РИА Новости, 21.08.2024
ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по школе в городе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по зданию школы в районе города Газа, в которой действовали бойцы палестинского движения ХАМАС, сообщила в среду... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:18
2024-08-21T19:18
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по зданию школы в районе города Газа, в которой действовали бойцы палестинского движения ХАМАС, сообщила в среду пресс-служба армии. "ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам, действовавшим в штаб-квартире ХАМАС, который был оборудован и спрятан в здании школы "Салах ад-Дин" в городе Газа", - говорится в сообщении армии, опубликованном в Telegram-канале армии. В пресс-службе уточнили, что военные приняли необходимые меры для снижения риска для гражданского населения. По данным военных, бойцы ХАМАС неоднократно использовали гражданские объекты как прикрытие "для террористической деятельности". Во вторник силы ЦАХАЛ нанесли авиаудар по зданию школы "Мустафа Хафт" в городе Газа. Управление гражданской обороны сектора Газа заявило, что в ходе израильского удара погибло по меньшей мере 12 человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240821/konflikt-1915630213.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, израиль, россия, москва, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, ХАМАС, Израиль, Россия, Москва, В мире
ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по школе в городе Газа

ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по школе в городе Газа, где действовали бойцы ХАМАС

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по зданию школы в районе города Газа, в которой действовали бойцы палестинского движения ХАМАС, сообщила в среду пресс-служба армии.
"ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам, действовавшим в штаб-квартире ХАМАС, который был оборудован и спрятан в здании школы "Салах ад-Дин" в городе Газа", - говорится в сообщении армии, опубликованном в Telegram-канале армии.
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В пресс-службе уточнили, что военные приняли необходимые меры для снижения риска для гражданского населения. По данным военных, бойцы ХАМАС неоднократно использовали гражданские объекты как прикрытие "для террористической деятельности".
Во вторник силы ЦАХАЛ нанесли авиаудар по зданию школы "Мустафа Хафт" в городе Газа. Управление гражданской обороны сектора Газа заявило, что в ходе израильского удара погибло по меньшей мере 12 человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,8 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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