https://ria.ru/20240821/udar-1967617223.html

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харьковской области

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 21.08.2024

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харьковской области

Удар нанесен по расположению ВСУ в селе Казачья Лопань в Харьковской области, сообщил в среду РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:29

2024-08-21T17:29

2024-08-21T17:36

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Удар нанесен по расположению ВСУ в селе Казачья Лопань в Харьковской области, сообщил в среду РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Несколько часов назад прилетело в село Казачья Лопань, Харьковская область. Накрыли "располагу", было очень громко", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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2024

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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность