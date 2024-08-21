https://ria.ru/20240821/udar-1967617223.html
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харьковской области
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 21.08.2024
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харьковской области
Удар нанесен по расположению ВСУ в селе Казачья Лопань в Харьковской области, сообщил в среду РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:29
2024-08-21T17:29
2024-08-21T17:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Удар нанесен по расположению ВСУ в селе Казачья Лопань в Харьковской области, сообщил в среду РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Несколько часов назад прилетело в село Казачья Лопань, Харьковская область. Накрыли "располагу", было очень громко", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харьковской области
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в селе Харьковской области