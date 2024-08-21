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Российские войска ударили по Галициново в Николаевской области - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 21.08.2024 (обновлено: 09:10 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/udar-1967460058.html
Российские войска ударили по Галициново в Николаевской области
Российские войска ударили по Галициново в Николаевской области - РИА Новости, 21.08.2024
Российские войска ударили по Галициново в Николаевской области
По расположению боевиков украинского неонацистского формирования "Кракен" в Николаевской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T06:42
2024-08-21T09:10
специальная военная операция на украине
николаевская область
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. По расположению боевиков украинского неонацистского формирования "Кракен" в Николаевской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."На юге Николаевской области есть село Галициново, там Глиноземный завод и серьезная портовая зона. Все это облюбовали запрещенные в России экстремисты из шайки "Кракен" &lt;...&gt; И вот наконец к ним прилетело", — заявил собеседник агентства.Согласно предоставленным Лебедевым данным, удар, предположительно, пришелся по складу с ракетами.Координатор пророссийского николаевского сопротивления также заявил, что весной в Галициново завезли "длинные, тонкие, темно-зеленые или черные ракеты". Собеседник агентства предположил, что это были американские ATACMS.Националистическое диверсионное подразделение "Кракен" сформировали в марте 2022 года главари полка "Азов"* и командование Главного управления разведки Минобороны Украины.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240820/vsu-1967411512.html
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николаевская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Сергей Лебедев
Российские войска ударили по Галициново в Николаевской области

Подполье: ВС России ударили по подразделению "Кракен" в Николаевской области

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. По расположению боевиков украинского неонацистского формирования "Кракен" в Николаевской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"На юге Николаевской области есть село Галициново, там Глиноземный завод и серьезная портовая зона. Все это облюбовали запрещенные в России экстремисты из шайки "Кракен" <...> И вот наконец к ним прилетело", — заявил собеседник агентства.
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Согласно предоставленным Лебедевым данным, удар, предположительно, пришелся по складу с ракетами.
Координатор пророссийского николаевского сопротивления также заявил, что весной в Галициново завезли "длинные, тонкие, темно-зеленые или черные ракеты". Собеседник агентства предположил, что это были американские ATACMS.
Националистическое диверсионное подразделение "Кракен" сформировали в марте 2022 года главари полка "Азов"* и командование Главного управления разведки Минобороны Украины.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьСергей Лебедев
 
 
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