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Российские войска ударили по Галициново в Николаевской области
Российские войска ударили по Галициново в Николаевской области - РИА Новости, 21.08.2024
Российские войска ударили по Галициново в Николаевской области
По расположению боевиков украинского неонацистского формирования "Кракен" в Николаевской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T06:42
2024-08-21T06:42
2024-08-21T09:10
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. По расположению боевиков украинского неонацистского формирования "Кракен" в Николаевской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."На юге Николаевской области есть село Галициново, там Глиноземный завод и серьезная портовая зона. Все это облюбовали запрещенные в России экстремисты из шайки "Кракен" <...> И вот наконец к ним прилетело", — заявил собеседник агентства.Согласно предоставленным Лебедевым данным, удар, предположительно, пришелся по складу с ракетами.Координатор пророссийского николаевского сопротивления также заявил, что весной в Галициново завезли "длинные, тонкие, темно-зеленые или черные ракеты". Собеседник агентства предположил, что это были американские ATACMS.Националистическое диверсионное подразделение "Кракен" сформировали в марте 2022 года главари полка "Азов"* и командование Главного управления разведки Минобороны Украины.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240820/vsu-1967411512.html
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Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Сергей Лебедев
Российские войска ударили по Галициново в Николаевской области
Подполье: ВС России ударили по подразделению "Кракен" в Николаевской области