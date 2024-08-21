https://ria.ru/20240821/udar-1967460058.html

Российские войска ударили по Галициново в Николаевской области

Российские войска ударили по Галициново в Николаевской области - РИА Новости, 21.08.2024

Российские войска ударили по Галициново в Николаевской области

По расположению боевиков украинского неонацистского формирования "Кракен" в Николаевской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T06:42

2024-08-21T06:42

2024-08-21T09:10

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сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. По расположению боевиков украинского неонацистского формирования "Кракен" в Николаевской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."На юге Николаевской области есть село Галициново, там Глиноземный завод и серьезная портовая зона. Все это облюбовали запрещенные в России экстремисты из шайки "Кракен" <...> И вот наконец к ним прилетело", — заявил собеседник агентства.Согласно предоставленным Лебедевым данным, удар, предположительно, пришелся по складу с ракетами.Координатор пророссийского николаевского сопротивления также заявил, что весной в Галициново завезли "длинные, тонкие, темно-зеленые или черные ракеты". Собеседник агентства предположил, что это были американские ATACMS.Националистическое диверсионное подразделение "Кракен" сформировали в марте 2022 года главари полка "Азов"* и командование Главного управления разведки Минобороны Украины.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240820/vsu-1967411512.html

https://ria.ru/20240821/zalozhnik-1967450612.html

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николаевская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, сергей лебедев