https://ria.ru/20240821/uchenye-1967549119.html

В Большой африканской экспедиции примут участие два российских судна

В Большой африканской экспедиции примут участие два российских судна - РИА Новости, 21.08.2024

В Большой африканской экспедиции примут участие два российских судна

Российские специалисты проведут научные работы на двух суднах К-1711 "Атлантниро" и К-1704 "Атлантида" в рамках Большой африканской экспедиции, следует из... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:00

2024-08-21T14:00

2024-08-21T16:59

мавритания

гвинея-бисау

эритрея

дмитрий патрушев

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

россия

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КАЛИНИНГРАД, 21 авг — РИА Новости. Российские специалисты проведут научные работы на двух суднах К-1711 "Атлантниро" и К-1704 "Атлантида" в рамках Большой африканской экспедиции, следует из материалов Росрыболовства, которые есть в распоряжении РИА Новости."Результатом экспедиции будет расширение географии отечественного промысла и увеличение объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов, укрепление позиций России как морской державы как в районах непосредственных исследований, так и в целом в Мировом океане", — говорится в документах.Росрыболовство, выступившее инициатором мероприятия, направило через МИД заявки на проведение работ в ИЭЗ Марокко, Мавритании, Эритреи, Омана, Гвинеи-Бисау, Сенегала, Гамбии, Гвинейской Республики, Сьерра-Леоне, Нигерии, Либерии и Мозамбика, но по состоянию на 9 августа официальное согласие поступило только от Мавритании. "Заинтересованность в проведении экспедиции выразили власти Габона, Маврикия, Камеруна, Мадагаскара, Эритреи, Гвинеи-Бисау, Гвинейской Республики, а также Сьерра-Леоне", — сообщается в материалах ведомства.Как заявил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Патрушев, Россия по итогам экспедиции рассчитывает на допуск рыбаков в экономические зоны некоторых африканских стран. По его словам, о каких-либо договоренностях может идти речь после того, как ученые соберут и проанализируют данные, пообщаются с коллегами из других государств, а также дадут рекомендации по использованию запасов.Большая африканская экспедиция 2024-2025 годов стартовала из Калининграда 21 августа. Она предполагает два масштабных комплекса работ в исключительных экономических зонах стран Западной Африки и западной части Индийского океана. Целью научно-исследовательской миссии, которая пройдет при поддержке фонда "Росконгресс", станет оценка состояния водных запасов биологических ресурсов в этих районах. Экспедиция позволит создать новые возможности для развития российской рыбной отрасли, расширения экспортных рынков и укрепления политических позиций страны на Африканском континенте.

https://ria.ru/20240821/patrushev-1967556729.html

мавритания

гвинея-бисау

эритрея

россия

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мавритания, гвинея-бисау, эритрея, дмитрий патрушев, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), россия