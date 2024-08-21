Рейтинг@Mail.ru
ВС России и Монголии провели совместное планирование действий на учении - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:48 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/uchenie-1967448981.html
ВС России и Монголии провели совместное планирование действий на учении
ВС России и Монголии провели совместное планирование действий на учении - РИА Новости, 21.08.2024
ВС России и Монголии провели совместное планирование действий на учении
Российские и монгольские военные провели на полигоне в Монголии совместное планирование предстоящих практических действий в ходе стартовавшего международного... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T03:48
2024-08-21T03:48
безопасность
монголия
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751935572_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ffe6add20937f385342bf6f1c05fa28a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – РИА Новости. Российские и монгольские военные провели на полигоне в Монголии совместное планирование предстоящих практических действий в ходе стартовавшего международного учения "Селенга-2024", сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Отмечается, что в планировании приняли участие помощник командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) полковник Иван Тараев, руководитель учения от российской стороны полковник Михаил Никитин, руководитель учения от монгольской стороны полковник Ц. Буяндэлгэр, а также представители штаба совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2024". Руководители штаба и обучаемые командиры подразделений провели осмотр тактического поля полигона Чойбалсан в Монголии и сняли необходимые координаты для оценки особенностей рельефа местности. "В ходе планирования совместных практических действий офицеры ВВО и Вооруженных сил Монголии обсудили ряд организационных вопросов для эффективного применения подчиненных сил и средств при проведении операции по ликвидации условного незаконного вооруженного формирования. Личному составу мотострелковых и танковых подразделений определили секторы стрельбы, маршруты выдвижения, развертывание техники в боевую линию, также были отработаны вопросы организации связи. Командный состав подразделений артиллерии ВВО и ВС Монголии на наблюдательном пункте выполнил уточняющие расчеты для огневого поражения "противника", определил координаты огневых позиций", - говорится в сообщении. Отмечается, что также проведены совместные тренировки подразделений специального назначения, проработаны предстоящие совместные летно-тактические задания для экипажей вертолетов армейской авиации ВКС РФ и ВВС Монголии в ходе воздушной разведки и огневого прикрытия сухопутных подразделений. Ранее Минобороны России сообщило, что воинский контингент Восточного военного округа прибыл в Монголию для участия в международном учении "Селенга-2024. Российско-монгольское учение "Селенга" проводится ежегодно с 2008 года. В этом году на учении задействованы военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных ракетных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в республике Бурятия, и подразделения ВС Монголии.
https://ria.ru/20240820/mid-1967230410.html
https://ria.ru/20240816/ucheniya-1966671914.html
монголия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751935572_315:0:1755:1080_1920x0_80_0_0_98f9fec2f1fb3de1db13aaf8fccf94f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, монголия, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф
Безопасность, Монголия, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ
ВС России и Монголии провели совместное планирование действий на учении

Военные России и Монголии провели планирование действий на учении "Селенга-2024"

© Фото : Минобороны РоссииУчения "Селенга-2021" в Монголии
Учения Селенга-2021 в Монголии - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Минобороны России
Учения "Селенга-2021" в Монголии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – РИА Новости. Российские и монгольские военные провели на полигоне в Монголии совместное планирование предстоящих практических действий в ходе стартовавшего международного учения "Селенга-2024", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Отмечается, что в планировании приняли участие помощник командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) полковник Иван Тараев, руководитель учения от российской стороны полковник Михаил Никитин, руководитель учения от монгольской стороны полковник Ц. Буяндэлгэр, а также представители штаба совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2024". Руководители штаба и обучаемые командиры подразделений провели осмотр тактического поля полигона Чойбалсан в Монголии и сняли необходимые координаты для оценки особенностей рельефа местности.
Военнослужащие во время учений ОДКБ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
ОДКБ проведет серию военных учений в Центральной Азии, заявили в МИД России
Вчера, 08:08
"В ходе планирования совместных практических действий офицеры ВВО и Вооруженных сил Монголии обсудили ряд организационных вопросов для эффективного применения подчиненных сил и средств при проведении операции по ликвидации условного незаконного вооруженного формирования. Личному составу мотострелковых и танковых подразделений определили секторы стрельбы, маршруты выдвижения, развертывание техники в боевую линию, также были отработаны вопросы организации связи. Командный состав подразделений артиллерии ВВО и ВС Монголии на наблюдательном пункте выполнил уточняющие расчеты для огневого поражения "противника", определил координаты огневых позиций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также проведены совместные тренировки подразделений специального назначения, проработаны предстоящие совместные летно-тактические задания для экипажей вертолетов армейской авиации ВКС РФ и ВВС Монголии в ходе воздушной разведки и огневого прикрытия сухопутных подразделений.
Ранее Минобороны России сообщило, что воинский контингент Восточного военного округа прибыл в Монголию для участия в международном учении "Селенга-2024. Российско-монгольское учение "Селенга" проводится ежегодно с 2008 года. В этом году на учении задействованы военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных ракетных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в республике Бурятия, и подразделения ВС Монголии.
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО на полигоне Ашулук - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Белорусские военные отработают на учениях в России пуски ракет с "Тор-М2К"
16 августа, 18:38
 
БезопасностьМонголияРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала