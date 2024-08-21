https://ria.ru/20240821/uchenie-1967448981.html

ВС России и Монголии провели совместное планирование действий на учении

ВС России и Монголии провели совместное планирование действий на учении - РИА Новости, 21.08.2024

ВС России и Монголии провели совместное планирование действий на учении

Российские и монгольские военные провели на полигоне в Монголии совместное планирование предстоящих практических действий в ходе стартовавшего международного... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T03:48

2024-08-21T03:48

2024-08-21T03:48

безопасность

монголия

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы рф

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ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – РИА Новости. Российские и монгольские военные провели на полигоне в Монголии совместное планирование предстоящих практических действий в ходе стартовавшего международного учения "Селенга-2024", сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Отмечается, что в планировании приняли участие помощник командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) полковник Иван Тараев, руководитель учения от российской стороны полковник Михаил Никитин, руководитель учения от монгольской стороны полковник Ц. Буяндэлгэр, а также представители штаба совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2024". Руководители штаба и обучаемые командиры подразделений провели осмотр тактического поля полигона Чойбалсан в Монголии и сняли необходимые координаты для оценки особенностей рельефа местности. "В ходе планирования совместных практических действий офицеры ВВО и Вооруженных сил Монголии обсудили ряд организационных вопросов для эффективного применения подчиненных сил и средств при проведении операции по ликвидации условного незаконного вооруженного формирования. Личному составу мотострелковых и танковых подразделений определили секторы стрельбы, маршруты выдвижения, развертывание техники в боевую линию, также были отработаны вопросы организации связи. Командный состав подразделений артиллерии ВВО и ВС Монголии на наблюдательном пункте выполнил уточняющие расчеты для огневого поражения "противника", определил координаты огневых позиций", - говорится в сообщении. Отмечается, что также проведены совместные тренировки подразделений специального назначения, проработаны предстоящие совместные летно-тактические задания для экипажей вертолетов армейской авиации ВКС РФ и ВВС Монголии в ходе воздушной разведки и огневого прикрытия сухопутных подразделений. Ранее Минобороны России сообщило, что воинский контингент Восточного военного округа прибыл в Монголию для участия в международном учении "Селенга-2024. Российско-монгольское учение "Селенга" проводится ежегодно с 2008 года. В этом году на учении задействованы военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных ракетных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в республике Бурятия, и подразделения ВС Монголии.

https://ria.ru/20240820/mid-1967230410.html

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безопасность, монголия, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф