https://ria.ru/20240821/uchastok-1967590501.html

Четырехполосный участок трассы М-5 открыли в Челябинской области

Четырехполосный участок трассы М-5 открыли в Челябинской области - РИА Новости, 21.08.2024

Четырехполосный участок трассы М-5 открыли в Челябинской области

Четырехполосный участок федеральной трассы М-5 от города Чебаркуль до Миасса открыли в среду в Челябинской области после капитального ремонта, сообщила... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:14

2024-08-21T16:14

2024-08-21T16:14

челябинская область

миасс

чебаркуль

челябинск

алексей текслер

роман новиков

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 авг — РИА Новости. Четырехполосный участок федеральной трассы М-5 от города Чебаркуль до Миасса открыли в среду в Челябинской области после капитального ремонта, сообщила пресс-служба правительства региона. В торжественном открытии 4-полосного участка федеральной трассы М-5 (Москва – Челябинск) от Чебаркуля до Миасса принял участие глава региона Алексей Текслер. Он отметил, что продолжается системная работа по расширению трассы М-5 "Урал" до четырех полос. "Сначала был отремонтирован участок от Травников до Чебаркуля, сейчас от Чебаркуля до Миасса (если говорить по направлению из Челябинска), идет расширение и обновление отрезка трассы М5 на границе с Башкирией (по Ашинскому району). Ранее мы завершили отрезок (4-полосное движение) между Челябинском и Екатеринбургом. Сегодня открываем еще один важный системообразующий участок от Чебаркуля до Миасса", - приводит пресс-служба слова губернатора. По его словам, в настоящее время из Челябинска до Миасса можно доехать по 4-полосной дороге. "Это и комфорт, и безопасность. Миллионы автолюбителей ждали открытия - и жители Челябинской области, и транзитные автомобилисты. Потому что М-5 сегодня, по сути, единственная дорога, которая связывает европейскую и восточную части нашей страны", - добавил он. Как пояснил губернатор, в регионе запланированы масштабные работы по дорожному строительству, с этой целью регулярно увеличивается финансирование дорожной отрасли. В 2024 году будет отремонтировано более 800 километров региональных дорог, есть планы и по федеральным дорогам. "У нас запланировано открытие 15-километрового участка в Ашинском районе трассы М-5 от границы с Башкирией до Кропачева, важный участок, рассчитываем в 2026 году этот участок 6-километровый полностью завершить. Также в этом году у нас началось расширение до четырех полос федеральной трассы в сторону Кургана. Рассчитываем, что в следующем году продолжим расширение федеральной трассы А-310 в сторону Троицка", - отметил Текслер. Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков поблагодарил Текслера за личное участие и вовлеченность в решение вопроса расширения участка федеральной трассы от Чебаркуля до Миасса, а также поблагодарил строителей, которые подготовили объект к сдаче раньше срока. "Деятельность, которую ведет Федеральное дорожное агентство по расширению федеральных автомобильных дорог в рамках капительного ремонта до четырех полос, для нас является одной из основных. Это приводит к увеличению пропускной способности. Мы и дальше будем продолжать эту работу, в том числе в направлении М-5 "Урал", на других дорогах Челябинской области", – приводит пресс-служба слова Новикова. По словам главного федерального инспектора Челябинской области Дениса Чернятьева, этот участок дороги соединяет Челябинск и Миасс, третий город в области по численности населения, кроме того, Миасс является воротами в туристический кластер. "Это важно, поскольку воздушные ворота нашего региона находятся в Челябинске, к нам приезжают сегодня тысячи людей, еще больше планируют сюда приехать, и когда они начинают свое путешествие по Челябинской области с таких комфортных условий, то у людей будет и хорошее настроение, и вера в завтрашний день, и гордость за страну", – приводит пресс-служба слова Чернятьева. По данным правительства региона, в честь полного запуска движения состоялась церемония открытия верстового столба, изготовленного мастерами архитектурно-художественного литья Каслинского завода, сделанного вручную по старинным технологиям.

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https://ria.ru/20230926/raboty-1898746456.html

https://ria.ru/20240516/teksler-1946529429.html

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челябинская область

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Алёна Пава

миасс, чебаркуль, челябинск, алексей текслер, роман новиков, челябинская область