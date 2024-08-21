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Белорусских туристов задержали в ФРГ из-за вопросов к визам - РИА Новости, 21.08.2024
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23:33 21.08.2024 (обновлено: 23:43 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/turisty-1967675112.html
Белорусских туристов задержали в ФРГ из-за вопросов к визам
Белорусских туристов задержали в ФРГ из-за вопросов к визам - РИА Новости, 21.08.2024
Белорусских туристов задержали в ФРГ из-за вопросов к визам
Группа белорусских туристов временно задерживалась в Германии, в которую въезжала транзитом, из-за возникших вопросов к визам, но теперь возвращается в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T23:33
2024-08-21T23:43
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МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Группа белорусских туристов временно задерживалась в Германии, в которую въезжала транзитом, из-за возникших вопросов к визам, но теперь возвращается в Белоруссию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. Ранее интернет-ресурсы распространили информацию, что около 40 белорусских туристов с греческими шенгенскими визами были задержаны в Германии, которую должны были проехать на туристическом автобусе транзитом на пути в Испанию, из-за нарушений визовых правил. "Посольство Беларуси в Берлине незамедлительно включилось в работу по скорейшему освобождения временно задержанных белорусских граждан, следовавших транзитом через территорию Германии. В частности, был оперативно установлен контакт с полицией Франкфурта-на-Одере, руководством белорусской туристической компании для принятия всех возможных мер в данной ситуации", - сообщил Глаз. По его словам, "в результате сегодня, 21 августа, ориентировочно в 18.30 (совпадает с мск) белорусские граждане автобусом туркомпании убыли в Беларусь". "В очередной раз обращаем внимание на необходимость строгого соблюдения визового законодательства стран ЕС при планировании и осуществлении туристических поездок и учета порой предельно принципиального отношения соответствующих служб стран ЕС к этим вопросам", - подчеркнул Глаз.
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германия, белоруссия, испания, евросоюз, в мире
Германия, Белоруссия, Испания, Евросоюз, В мире
Белорусских туристов задержали в ФРГ из-за вопросов к визам

МИД Белоруссии: задержанные в ФРГ из-за виз туристы вернутся в страну

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Группа белорусских туристов временно задерживалась в Германии, в которую въезжала транзитом, из-за возникших вопросов к визам, но теперь возвращается в Белоруссию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Ранее интернет-ресурсы распространили информацию, что около 40 белорусских туристов с греческими шенгенскими визами были задержаны в Германии, которую должны были проехать на туристическом автобусе транзитом на пути в Испанию, из-за нарушений визовых правил.
"Посольство Беларуси в Берлине незамедлительно включилось в работу по скорейшему освобождения временно задержанных белорусских граждан, следовавших транзитом через территорию Германии. В частности, был оперативно установлен контакт с полицией Франкфурта-на-Одере, руководством белорусской туристической компании для принятия всех возможных мер в данной ситуации", - сообщил Глаз.
По его словам, "в результате сегодня, 21 августа, ориентировочно в 18.30 (совпадает с мск) белорусские граждане автобусом туркомпании убыли в Беларусь".
"В очередной раз обращаем внимание на необходимость строгого соблюдения визового законодательства стран ЕС при планировании и осуществлении туристических поездок и учета порой предельно принципиального отношения соответствующих служб стран ЕС к этим вопросам", - подчеркнул Глаз.
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