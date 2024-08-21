https://ria.ru/20240821/turisty-1967675112.html

Белорусских туристов задержали в ФРГ из-за вопросов к визам

Белорусских туристов задержали в ФРГ из-за вопросов к визам - РИА Новости, 21.08.2024

Белорусских туристов задержали в ФРГ из-за вопросов к визам

Группа белорусских туристов временно задерживалась в Германии, в которую въезжала транзитом, из-за возникших вопросов к визам, но теперь возвращается в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T23:33

2024-08-21T23:33

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МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Группа белорусских туристов временно задерживалась в Германии, в которую въезжала транзитом, из-за возникших вопросов к визам, но теперь возвращается в Белоруссию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. Ранее интернет-ресурсы распространили информацию, что около 40 белорусских туристов с греческими шенгенскими визами были задержаны в Германии, которую должны были проехать на туристическом автобусе транзитом на пути в Испанию, из-за нарушений визовых правил. "Посольство Беларуси в Берлине незамедлительно включилось в работу по скорейшему освобождения временно задержанных белорусских граждан, следовавших транзитом через территорию Германии. В частности, был оперативно установлен контакт с полицией Франкфурта-на-Одере, руководством белорусской туристической компании для принятия всех возможных мер в данной ситуации", - сообщил Глаз. По его словам, "в результате сегодня, 21 августа, ориентировочно в 18.30 (совпадает с мск) белорусские граждане автобусом туркомпании убыли в Беларусь". "В очередной раз обращаем внимание на необходимость строгого соблюдения визового законодательства стран ЕС при планировании и осуществлении туристических поездок и учета порой предельно принципиального отношения соответствующих служб стран ЕС к этим вопросам", - подчеркнул Глаз.

https://ria.ru/20240717/belorussiya-1960248707.html

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германия, белоруссия, испания, евросоюз, в мире