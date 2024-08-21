https://ria.ru/20240821/turisty-1967596422.html

На Алтае нашли живыми туристов, пропавших на горе Синюха

На Алтае нашли живыми туристов, пропавших на горе Синюха - РИА Новости, 21.08.2024

На Алтае нашли живыми туристов, пропавших на горе Синюха

Пропавшие на горе Синюха в Алтайском крае юноша и девушка, которых искали пять дней, найдены живыми, идёт эвакуация, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:34

2024-08-21T16:34

2024-08-21T18:40

алтайский край

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 21 авг – РИА Новости. Пропавшие на горе Синюха в Алтайском крае юноша и девушка, которых искали пять дней, найдены живыми, идёт эвакуация, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС."Пропавшие без вести молодые люди… найдены. Оба живы. Организованы эвакуационные мероприятия. В поисках были задействованы значительные силы и средства. Подробности будут сообщены позже", - отметили в пресс-службе.Как сообщили журналистам в центре управления регионом (ЦУР), туристов нашли совсем на другой горе. "Потерявшиеся обнаружены на следующей горе после горы Синюха в сторону населённого пункта Подпалатцы Курьинского района… Пропавшие… чувствуют себя хорошо, могут самостоятельно передвигаться… Потерявшихся доставят в амбулаторию села Колывань для обследования", - отмечают в ЦУР.Ранее сообщалось, что днем 17 августа молодые люди со своими родственниками прибыли к подножию горы Синюха, которая расположена на территории Курьинского района, для совместного проведения досуга. Около 17 часов они вдвоем решили подняться на гору Синюха и пропали. Их искали в течение пяти дней родственники, силовики и волонтёры. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

https://ria.ru/20240513/propali-1945741342.html

алтайский край

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алтайский край, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)