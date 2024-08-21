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ЦИК рассмотрит вопрос переносе ряда выборов в Курской области

ЦИК рассмотрит вопрос переносе ряда выборов в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024

ЦИК рассмотрит вопрос переносе ряда выборов в Курской области

Центральная избирательная комиссия России в среду рассмотрит вопрос о том, чтобы отложить голосования на выборах в сентябре на территориях ряда муниципалитетов... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:55

2024-08-21T10:55

2024-08-21T11:26

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России в среду рассмотрит вопрос о том, чтобы отложить голосования на выборах в сентябре на территориях ряда муниципалитетов Курской области, следует из проекта повестки заседания."Об отложении голосования на выборах, назначенных на 8 сентября 2024 года, на территориях ряда муниципальных образований Курской области", - говорится в проекте повестки.Согласно информации, опубликованной на сайте избирательной комиссии Курской области, в регионе планируется проведение двадцати шести избирательных кампаний в Единый день голосования, среди которых выборы губернатора области.Ранее в избиркоме Курской области сообщили, что жители региона в целях безопасности смогут досрочно проголосовать на выборах губернатора с 28 августа по 5 сентября.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

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политика, курская область, цик рф