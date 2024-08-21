Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявил, что уничтожил около 150 туннелей на юге сектора Газа - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/tsakhal-1967641467.html
ЦАХАЛ заявил, что уничтожил около 150 туннелей на юге сектора Газа
ЦАХАЛ заявил, что уничтожил около 150 туннелей на юге сектора Газа - РИА Новости, 21.08.2024
ЦАХАЛ заявил, что уничтожил около 150 туннелей на юге сектора Газа
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала бригаду "Рафах" палестинского движения ХАМАС и уничтожила около 150... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:10
2024-08-21T19:10
в мире
израиль
египет
россия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962479315_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_0e8f6c16aa406fad22b073d762228cf8.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала бригаду "Рафах" палестинского движения ХАМАС и уничтожила около 150 туннелей в районе Филадельфийского коридора на юге сектора Газа, его слова передал новостной портал Ynet. "Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в среду, что бригада "Рафах" движения ХАМАС была ликвидирована, и что около 150 туннелей в районе Филадельфийского коридора было уничтожено", - говорится в сообщении новостного портала. Ynet пишет, что, по словам министра, примерно 100 туннелей представляют собой прорытые специальной техникой подземные траншеи на глубине от одного до двух метров. Галант добавил, что на границе сектора Газа и Египта осталось еще несколько туннелей, но он уже дал указание уничтожить оставшиеся проходы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240821/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240819/netanyakhu-1967189115.html
израиль
египет
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962479315_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b985e9ed80f24e1c08e041e37fb0872.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, египет, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил, что уничтожил около 150 туннелей на юге сектора Газа

Галант: ЦАХАЛ уничтожил около 150 туннелей в районе Филадельфийского коридора

© AP Photo / Tsafrir AbayovТанк израильской армии
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Танк израильской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала бригаду "Рафах" палестинского движения ХАМАС и уничтожила около 150 туннелей в районе Филадельфийского коридора на юге сектора Газа, его слова передал новостной портал Ynet.
"Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в среду, что бригада "Рафах" движения ХАМАС была ликвидирована, и что около 150 туннелей в районе Филадельфийского коридора было уничтожено", - говорится в сообщении новостного портала.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Ynet пишет, что, по словам министра, примерно 100 туннелей представляют собой прорытые специальной техникой подземные траншеи на глубине от одного до двух метров. Галант добавил, что на границе сектора Газа и Египта осталось еще несколько туннелей, но он уже дал указание уничтожить оставшиеся проходы.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,8 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Нетаньяху раскрыл подробности готовящейся сделки с ХАМАС по заложникам
19 августа, 20:56
 
В миреИзраильЕгипетРоссияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала