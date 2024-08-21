https://ria.ru/20240821/tsakhal-1967641467.html

ЦАХАЛ заявил, что уничтожил около 150 туннелей на юге сектора Газа

ЦАХАЛ заявил, что уничтожил около 150 туннелей на юге сектора Газа - РИА Новости, 21.08.2024

ЦАХАЛ заявил, что уничтожил около 150 туннелей на юге сектора Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала бригаду "Рафах" палестинского движения ХАМАС и уничтожила около 150... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:10

2024-08-21T19:10

2024-08-21T19:10

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала бригаду "Рафах" палестинского движения ХАМАС и уничтожила около 150 туннелей в районе Филадельфийского коридора на юге сектора Газа, его слова передал новостной портал Ynet. "Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в среду, что бригада "Рафах" движения ХАМАС была ликвидирована, и что около 150 туннелей в районе Филадельфийского коридора было уничтожено", - говорится в сообщении новостного портала. Ynet пишет, что, по словам министра, примерно 100 туннелей представляют собой прорытые специальной техникой подземные траншеи на глубине от одного до двух метров. Галант добавил, что на границе сектора Газа и Египта осталось еще несколько туннелей, но он уже дал указание уничтожить оставшиеся проходы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240821/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240819/netanyakhu-1967189115.html

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в мире, израиль, египет, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году