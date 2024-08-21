https://ria.ru/20240821/trevoga-1967660994.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.08.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в среду в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T21:37

2024-08-21T21:37

2024-08-21T21:37

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Сумской области длится около получаса. В остальных указанных регионах тревога была объявлена практически одновременно - в 21.19 мск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

полтавская область

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украина, полтавская область, сумская область, в мире