https://ria.ru/20240821/trevoga-1967660994.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.08.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T21:37
2024-08-21T21:37
2024-08-21T21:37
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Сумской области длится около получаса. В остальных указанных регионах тревога была объявлена практически одновременно - в 21.19 мск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, полтавская область, сумская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Полтавская область, Сумская область, В мире
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу