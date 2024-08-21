В Киеве в третий раз объявили воздушную тревогу
Власти: в Киеве в третий раз объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Воздушная тревога в третий раз в среду объявлена в Киеве, следует из заявления городской администрации.
Ранее в ночь на среду в Киеве уже дважды объявляли воздушную тревогу.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Киевской городской администрации.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Киевской и Житомирской областях Украины, она звучит до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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