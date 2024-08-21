https://ria.ru/20240821/trevoga-1967451323.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.08.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T04:19

2024-08-21T04:19

2024-08-21T04:29

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, воздушная тревога была объявлена в Киеве в 4.15 мск.Также воздушная тревога с 21.06 вторника по 3.46 среды была объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях Украины, она звучит до сих пор.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240820/vsu-1967418163.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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