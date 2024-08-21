В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях центральной Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Кировоградской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога была объявлена с 23.30 вторника по 02.27 среды мск.
Сигнал тревоги также звучит на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Во вторник тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, она звучит до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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