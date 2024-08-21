https://ria.ru/20240821/trevoga-1967444800.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.08.2024

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Кировоградской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T02:39

2024-08-21T02:39

2024-08-21T02:39

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Кировоградской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога была объявлена с 23.30 вторника по 02.27 среды мск. Сигнал тревоги также звучит на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Во вторник тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240820/vsu-1967411512.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, россия, житомирская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины