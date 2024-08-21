https://ria.ru/20240821/tramp-1967655100.html

Трамп хочет более спокойного мира, заявил советник экс-президента

Трамп хочет более спокойного мира, заявил советник экс-президента - РИА Новости, 21.08.2024

Трамп хочет более спокойного мира, заявил советник экс-президента

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заинтересован в более стабильном и спокойном мире, чтобы миллионы людей не гибли в конфликтах, РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T20:37

2024-08-21T20:37

2024-08-21T20:37

в мире

сша

украина

дональд трамп

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

выборы президента сша — 2024

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ЧИКАГО, 21 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заинтересован в более стабильном и спокойном мире, чтобы миллионы людей не гибли в конфликтах, заявил старший советник экс-президента Брайан Хьюз. "Президент хочет того, что было, когда он покинул свой пост - более спокойного и стабильного мира, где сотни тысяч, если не миллионы, людей не гибнут в конфликтах", - сообщил он журналистам на брифинге, организованном избирательным штабом Трампа в Чикаго. Хьюз уточнил, что стремление Трампа к стабилизации мировой обстановки касается как ситуации на Украине, так и Ближнего Востока заодно с ситуацией в Азиатском регионе.

https://ria.ru/20240821/tramp-1967645241.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, выборы президента сша — 2024