https://ria.ru/20240821/tramp-1967655100.html
Трамп хочет более спокойного мира, заявил советник экс-президента
Трамп хочет более спокойного мира, заявил советник экс-президента - РИА Новости, 21.08.2024
Трамп хочет более спокойного мира, заявил советник экс-президента
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заинтересован в более стабильном и спокойном мире, чтобы миллионы людей не гибли в конфликтах, РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T20:37
2024-08-21T20:37
2024-08-21T20:37
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
выборы президента сша — 2024
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ЧИКАГО, 21 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заинтересован в более стабильном и спокойном мире, чтобы миллионы людей не гибли в конфликтах, заявил старший советник экс-президента Брайан Хьюз. "Президент хочет того, что было, когда он покинул свой пост - более спокойного и стабильного мира, где сотни тысяч, если не миллионы, людей не гибнут в конфликтах", - сообщил он журналистам на брифинге, организованном избирательным штабом Трампа в Чикаго. Хьюз уточнил, что стремление Трампа к стабилизации мировой обстановки касается как ситуации на Украине, так и Ближнего Востока заодно с ситуацией в Азиатском регионе.
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в мире, сша, украина, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Выборы президента США — 2024
Трамп хочет более спокойного мира, заявил советник экс-президента
Советник Хьюз: Трамп хочет более стабильного и спокойного мира