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Советник Трампа не исключил возможность его звонка Путину по Украине
Советник Трампа не исключил возможность его звонка Путину по Украине - РИА Новости, 21.08.2024
Советник Трампа не исключил возможность его звонка Путину по Украине
Старший советник кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Брайан Хьюз не исключил возможность телефонного разговора между Трампом и... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:34
2024-08-21T19:34
2024-08-21T19:41
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ЧИКАГО, 21 авг - РИА Новости. Старший советник кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Брайан Хьюз не исключил возможность телефонного разговора между Трампом и российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта."Я не отвечаю за календарь и звонки президента (Трампа - ред.), но он уважает процесс и не сделает ничего, чтобы подорвать текущую ситуацию. По отношению к каждому мировому лидеру он продемонстрировал… способность общаться и сохранять отношения", - сообщил он на вопрос РИА Новости о возможности прямого звонка между Путиным и Трампом для урегулирования украинского конфликта.Ранее член комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса США Майкл Уолц на брифинге в Чикаго заявил, что Трамп в случае победы на выборах сконцентрируется на прекращении украинского конфликта в условиях, когда США больше не могут субсидировать европейскую безопасность, а Украина находится в отчаянном положении.
https://ria.ru/20240814/kharris-1966265566.html
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Советник Трампа не исключил возможность его звонка Путину по Украине
Советник Хьюз: Трамп может позвонить Путину для урегулирования на Украине