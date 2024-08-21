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Советник Трампа не исключил возможность его звонка Путину по Украине - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:34 21.08.2024 (обновлено: 19:41 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/tramp-1967645241.html
Советник Трампа не исключил возможность его звонка Путину по Украине
Советник Трампа не исключил возможность его звонка Путину по Украине - РИА Новости, 21.08.2024
Советник Трампа не исключил возможность его звонка Путину по Украине
Старший советник кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Брайан Хьюз не исключил возможность телефонного разговора между Трампом и... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:34
2024-08-21T19:41
украина
дональд трамп
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир путин
россия
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ЧИКАГО, 21 авг - РИА Новости. Старший советник кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Брайан Хьюз не исключил возможность телефонного разговора между Трампом и российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта."Я не отвечаю за календарь и звонки президента (Трампа - ред.), но он уважает процесс и не сделает ничего, чтобы подорвать текущую ситуацию. По отношению к каждому мировому лидеру он продемонстрировал… способность общаться и сохранять отношения", - сообщил он на вопрос РИА Новости о возможности прямого звонка между Путиным и Трампом для урегулирования украинского конфликта.Ранее член комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса США Майкл Уолц на брифинге в Чикаго заявил, что Трамп в случае победы на выборах сконцентрируется на прекращении украинского конфликта в условиях, когда США больше не могут субсидировать европейскую безопасность, а Украина находится в отчаянном положении.
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украина, дональд трамп, в мире, сша, владимир путин, россия
Украина, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Путин, Россия
Советник Трампа не исключил возможность его звонка Путину по Украине

Советник Хьюз: Трамп может позвонить Путину для урегулирования на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ЧИКАГО, 21 авг - РИА Новости. Старший советник кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Брайан Хьюз не исключил возможность телефонного разговора между Трампом и российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта.
"Я не отвечаю за календарь и звонки президента (Трампа - ред.), но он уважает процесс и не сделает ничего, чтобы подорвать текущую ситуацию. По отношению к каждому мировому лидеру он продемонстрировал… способность общаться и сохранять отношения", - сообщил он на вопрос РИА Новости о возможности прямого звонка между Путиным и Трампом для урегулирования украинского конфликта.
Ранее член комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса США Майкл Уолц на брифинге в Чикаго заявил, что Трамп в случае победы на выборах сконцентрируется на прекращении украинского конфликта в условиях, когда США больше не могут субсидировать европейскую безопасность, а Украина находится в отчаянном положении.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДональд ТрампВ миреСШАВладимир ПутинРоссия
 
 
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