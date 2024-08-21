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Трамп может взять в свою администрацию Кеннеди-младшего - РИА Новости, 21.08.2024
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00:37 21.08.2024 (обновлено: 03:30 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/tramp-1967439564.html
Трамп может взять в свою администрацию Кеннеди-младшего
Трамп может взять в свою администрацию Кеннеди-младшего - РИА Новости, 21.08.2024
Трамп может взять в свою администрацию Кеннеди-младшего
Экс-президент США, кандидат от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах Дональд Трамп заявил, что не прочь рассмотреть кандидатуру Роберта... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T00:37
2024-08-21T03:30
в мире
сша
дональд трамп
роберт кеннеди
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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Экс-президент США, кандидат от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах Дональд Трамп заявил, что не прочь рассмотреть кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на должность в своей администрации, если тот выйдет из предвыборной гонки и поддержит его. Во вторник Николь Шанахан, напарница независимого кандидата в американские президенты Роберта Кеннеди-младшего, заявила, что тот может отказаться от участия в выборах и поддержать номинированного на пост республиканцами Дональда Трампа. Экс-президент, комментируя CNN соответствующую информацию, отметил, что был бы рад заручиться поддержкой Кеннеди-младшего, так как тот ему "всегда нравился". На вопрос о том, рассмотрит ли он назначение Кеннеди на какую-либо должность в своей администрации, если победит в ноябре, Трамп ответил, что "вероятно, рассмотрит".
https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html
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в мире, сша, дональд трамп, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, Выборы президента США — 2024
Трамп может взять в свою администрацию Кеннеди-младшего

Трамп заявил, что рассмотрит назначение Кеннеди-младшего на пост в администрации

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Экс-президент США, кандидат от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах Дональд Трамп заявил, что не прочь рассмотреть кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на должность в своей администрации, если тот выйдет из предвыборной гонки и поддержит его.
Во вторник Николь Шанахан, напарница независимого кандидата в американские президенты Роберта Кеннеди-младшего, заявила, что тот может отказаться от участия в выборах и поддержать номинированного на пост республиканцами Дональда Трампа.
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Экс-президент, комментируя CNN соответствующую информацию, отметил, что был бы рад заручиться поддержкой Кеннеди-младшего, так как тот ему "всегда нравился".
На вопрос о том, рассмотрит ли он назначение Кеннеди на какую-либо должность в своей администрации, если победит в ноябре, Трамп ответил, что "вероятно, рассмотрит".
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